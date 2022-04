¿Recuerdas a Cox? Resurge de las cenizas, vuelve y reinventa una vez más su carrera

Las nubes grises ya no forman parte del paisaje de José Luis Gastón Hurtado, mejor conocido como Cox. El cantante regresa a la escena musical después de un desagradable episodio que marcó su vida en mayo de 2015: estuvo detenido como sospechoso de la muerte de su novia, María Paola López Rugerio, luego de caerle un televisor mientras estaban en su departamento de la CDMX.

Siete años después, él intenta por segunda vez renacer como el Ave Fénix, presentando un disco que lo conecta con lo que ha sido su gran pasión, acercándose a lo que más le ha dado satisfacciones.

“Me siento muy bien, renovado en el sentido de la mentalidad, ejerciendo mi carrera de cantante, de fotógrafo, y también dictando talleres y conferencias. De alguna manera ha cambiado mi perspectiva de la vida: dónde estoy, hacia dónde quiero ir y para qué estoy haciendo las cosas. Eso ha cambiado mucho en mí durante los últimos años”, asegura el artista que, en su momento, quedó absuelto de toda culpa, pues se trató de un accidente doméstico.

“LA VIDA SIEMPRE SE ACOMODA”

Según nos cuenta, estuvo ausente de la música, pero no completamente, “porque siempre me llamaban. Decidí hacer una pausa porque ya no me estaba yendo nada bien y lo dejé por la paz. Me enfoqué en mi productora, le metí toda mi energía... Empecé a hacer proyectos interesantes con artistas, publicidad, fotos de moda, y la verdad, fue como un refrescamiento para mi carrera. Ahora estoy presentando Continental, un disco completamente personal, y no es que los otros no lo hayan sido, porque siempre he defendido mis temas, pero en éste estoy como coproductor y como arreglista, entonces es una aventura muy interesante”.

Pero no sólo este lanzamiento lo mantiene ocupado; ha encontrado en las conferencias su misión de vida: “Me llena poder colaborar, poder aportar a la vida de una persona, que pueda llegar y hacer trascender los problemas cotidianos. Por eso abarcamos las tres áreas fundamentales del ser humano, que son la salud, el dinero y el amor. Es muy importante que entendamos que a esta vida venimos a pasarla bien a pesar de las tragedias, de los problemas, porque el 95 % de nuestra vida es responsabilidad propia y sucede por algo. La vida siempre se acomoda; cuando uno lo pide con claridad, el universo nos lo va a dar”.

“FUE UN DURO GOLPE, POR ESO DECIDÍ CAMBIAR Y MEJORAR” Cox voltea al pasado y ve todo lo que sucedió como una prueba de Dios para evolucionar espiritualmente: “En este caso, fue un golpe muy duro en mi vida; sin embargo, fue para bien. Dicen que detrás de los mayores problemas hay un regalo: una perla, sólo hay que saber verla. ¿Por qué? Porque aquí te puedes dividir en dos partes: o eres víctima, o tomas el control de tu vida y comienzas a aportar. Yo no entendía antes a la gente que caía en adicciones, a quienes se les muere un hijo... La realidad es que todos estamos expuestos a eso; sin embargo, depende de nosotros cómo lo vamos a enfrentar, no desde el rencor, porque podemos caer en el ‘pobre de mí’, ‘¿por qué me pasan estas cosas?’, ‘¡qué injusticia!’... Eso lo que hace es envenenar nuestra mente. Yo decidí cambiar y mejorar mi vida. Llevo más de 20 años estudiando al ser humano y los cuerpos que lo conforman, y en ese inter me sucedió esto”. Su acercamiento con el área espiritual le ayudó mucho en esa desgracia: “Me aferré más a mis mentores, a mis maestros; hoy sigo aprendiendo, sigo estudiando todos los días, y ahora que imparto talleres se me ha acercado gente que está enfrentando pérdidas. No les puedo decir que tengo la respuesta de muchas cosas, pero sí puedo compartir qué me sirvió a mí para poder trascender. Les pido que me tomen de testimonio, porque ni soy sensei ni el mejor coach del mundo, pero de algo les podré servir. Paola me enseñó que ahorita estás y en 20 minutos ya no, por eso tú sabrás qué hacer con tu vida”. Para el artista, cuya carrera despegó en 2003, “la mente destruye o construye. Prefiero pensar que venimos a este mundo a expandirnos, a ser prósperos, a tener lo que deseamos en la vida, y somos nosotros mismos quienes, a veces, nos bloqueamos. ¿De qué me sirvió todo esto? De experiencia para conectarme con mi ser real, para perdonarme y para ser una mejor persona, contribuyendo con el entorno”.