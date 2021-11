Recuerdan a Rodrigo Mejía; esta semana hubiera sido su cumpleaños y su aniversario de bodas

Este 23 de noviembre hubiera sido el cumpleaños del actor Rodrigo Mejía, quien murió el viernes 12 de febrero por secuelas que le dejó la COVID-19 contra la que luchó durante varios días, al ser hospitalizado en Mérida, Yucatán.

Su hermano Salvador compartió en sus redes sociales una publicación desde el nicho donde reposan las cenizas de Rodrigo, y escribió:

"Hoy es tu cumpleaños @rodrigomejia_ así que vine a verte. Abrazo de gol hasta el cielo".

Rodrigo Mejía radicaba en Mérida, Yucatán, en busca de una mejor calidad de vida, y pese a los cuidados, se contagió del coronavirus. Su viuda, Gaby Crassus lo recordó también esta semana, pues hubieran celebrado su aniversario de bodas.

"Un día como hoy hace 9 años escuché al padre decir "hasta que la muerte los separe" nunca pensé que sería tan pronto... Gracias por llenar mi vida de recuerdos hermosos y por regalarme lo mejor de ti nuestros #vikingos Por siempre en mi corazón Ro. #myangel #parasiempre", escribió la presentadora.

Lamentablemente, los planes de vida que tenían en conjunto como familia ya no podrán realizarse, y Gaby Crassus tuvo que despedirse de Rodrigo Mejía después de disfrutarlo durante 12 años.

Hace unos meses, se desahogó en su Instagram: "Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas…

Amor de mi vida ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer… fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto… Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen….

Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo… todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor.

Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre Bu”.

La familia Mejía enfrentó un duro golpe, pues no sólo murió el actor Rodrigo Mejía, en Mérida, Yucatán, sino también su padre.

