Reconciliación inalcanzable: Carlos y Aída Cuevas no se pueden arreglar

Carlos Cuevas tiene 34 discos grabados, cada uno con un reconocimiento particular que recae en el ansiado oro y platino; el cantante tiene todo, y asegura ya no enfocarse en el dolor que le causa el distanciamiento con su hermana mayor Aída Cuevas, lo único realmente doloroso para él es el escándalo, del cual escapó desde el primer día que se dedicó a estar en esta carrera. El cantante abrió la coraza del dolor para TVyNovelas.

Comienza 2022... ¿Con quién pasaste las fiestas? Las pasé con mis hijos, con mi señora, ahora sí que con la familia completa, estuvimos muy contentos, dando gracias a Dios.

Al decir familia completa, ¿por fin se arreglaron las cosas con tu hermana Aída? Lamentablemente no, me refiero a que la familia de mi mujer es como mi familia, con ellos la paso muy bien, mi cuñada Miriam cocina delicioso, al igual que mi esposa; mi cuñada Marce también llevó los postres y nos organizamos. La pasamos en Cuernavaca.

¿Este 2022 seguirán los hermanos separados? Yo no tengo ningún interés, por ahora, de arreglar nada. Aída sinceramente no tuvo que haber dicho lo que dijo de mí en Ventaneando, yo llevaba una vida artística impecable, sin un escándalo, y ella lo cambió todo; de verdad, no entiendo por qué lo dijo.

¿Alguna estrategia legal o publicitaria? Pues sí, ella estaba por hacer un Auditorio Nacional, que además le fue terrible y no llenó ni cerca. Obviamente estaba tratando de llamar la atención, pero todo resultó peor; jamás pensé que lastimaría a su propio hermano y a su familia para nada. Se fue contra todos.

¿Qué te dice tu esposa respecto al tema? Mi esposa la conoce bien y todos sabemos que ella Aída tiene una terrible enfermedad desde siempre.

¿Había algún código de honor para no lastimar sus carreras? ¡Que más código de honor que ser hermanos! Yo nunca hablé mal de ella. Fue terrible lo que dijo de mis padres muertos, ella dijo que nos mantenía y que ¿mi papá no trabajaba? Ella es superfantasiosa.

¿Siempre fue así? O sea, ¿de adolescente? Claro que sí, y por eso creo que también tuvo tantos problemas maritales porque ella siempre decía cosas que no eran; ahora resulta que todo el mundo le pegó, y no demostró nada.

¿Con tus sobrinos es la misma historia? Sí, ellos son los primeros que me tiran en redes. El mayor hasta dijo que yo había contagiado al maestro Armando Manzanero de COVID-19. Hasta mi mujer llegó a cuidarlos de chiquitos; me duele porque les dio amor, y eso no se puede pagar con nada.

¿Qué opina la demás familia de estos problemas? Pues la familia sabe de qué pie cojeábamos cada uno, y varios me han hablado para darme su apoyo. Nunca se meten ni hablan mal de ella, pero están al tanto hasta de las amenazas.

¿Cuáles amenazas? Me amenazaron de muerte, eso ya está en la fiscalía; la verdad, me asusté mucho. Me pusieron unas cartas anónimas que decían que le bajara de hue... El abogado Pous sacó mi dirección con Javier Poza, creo que no debió hacer eso. ¿Fue Aída? Creo todo. Yo jamás he hablado de ella, pero no se vale. Entiendo que el callo que pisé más fuerte fue que Juan Gabriel no le pidió matrimonio.

¿Seguirás en los juzgados con el tema? El proceso legal seguirá porque me obligaron a abrirlo en mi defensa; ellos me han afectado a mí y a mi familia, así que yo seguiré defendiéndome. Mis abogados tienen algunas hipótesis, hasta han pensado que pudiera tratarse de la herencia de Juan Gabriel.

¿Hay alguna manera de que vuelvan a estar juntos Aída y tú? Si se disculpa mi hermana, se arregla. Quiero la misma disculpa pública, así de 20 minutos, con todo gusto, como lo hizo en televisión.

¿Este 2022 te interesa arreglar las cosas? La verdad, no. Cualquier momento es para perdonar; yo siempre me alejo de quien me hace daño, sólo quiero la gente fea lejos de mi vida. De todo se aprende, ahora sé que no puedo confiar en la gente aun siendo de mi familia, porque da igual si te quiere herir. Así que por ahora no me nace acercarme, no quiero, no me pega la gana. No, gracias.

