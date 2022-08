Reclaman propiedad de canción de Juan Gabriel; el abogado de la familia niega coincidencias

A casi seis años de la muerte de Juan Gabriel, uno de los cantautores más representativos de la música mexicana; su legado musical sigue generando polémica, ahora es José Guadalupe Hernández Bustamante quien alega la autoría de la canción “Quisiera Saber (Te Quise Olvidar)” que interpretara entre muchos otros, Vicente Fernández.



Señor Guadalupe ¿Cómo se dio cuenta de que el tema “¿Quisiera saber (Te quise olvidar)”, es de su autoría?

Esa canción la repartí como propaganda ha ce muchos años, no me esperaba nada, tenía 22 años, lo hacía por hobby, pero ya componía música; ahí la deje, me la iba a grabar la Sonora Santanera, pero el director artístico de ellos no quiso, quería cobrarme 30 mil pesos.

El año pasado me di cuenta, mi mujer escucho la canción, era muy fan de Vicente Fernández, yo estaba en una recámara, ella en otra y oí la canción, salté del cuarto y le dije: a ver pónmela, y la puso, ¡híjole sentí emoción! oye esa es mi canción, corrí a mi veliz y le dije: checa, se la tarareé,

¿se parece o no se parece? Y me dijo que sí.

Ella me animo a venir en diciembre, primero a investigar, me di cuenta a nombre de quien estaba, vine a Derechos de Autor y me dijeron que debía traer una prueba, traje las copias y el registro original, la certificación de la canción y empezaron a tramitar todo. Yo les demostré en qué fecha

la registre y por eso entro en trámite.

¿Cuál es su intención al reclamarla?

Yo no busco nada, solo que me reconozcan como autor de la canción, y si ellos quieren, automáticamente tienen que darme, no sé, hay mucho dinero de por medio.

Me siento dueño de la música, la entrada y el estribillo son míos, y el tema es mío, los felicito porque el arreglo les quedo muy bonito; Juan Gabriel no era compositor como dicen, tenía un equipo de arreglistas, no puedes tener tanto cerebro, es imposible, yo ya investigué eso. Yo no quiero tanto, que me den de acuerdo a lo que participo, no puedo decir que soy 100% autor pues con los arreglos quedo muy bonita.

RESPUESTA CONTUNDENTE

El abogado Guillermo Pous, representante legal de la familia de Aguilera Valadez, responde tajantemente ante el reclamo de José Guadalupe Hernández Bustamante.



Abogado, ¿Lo citaron a las oficinas de Derechos de Autor ante un reclamo por la autoría de un tema del señor Juan Gabriel?

Es por completo falso, no tiene nada que ver la canción que el señor argumenta contra la letra de la canción de Don Alberto. Ya hicimos una revisión independiente y no tiene absolutamente ninguna coincidencia.

¿Será necesaria una nueva audiencia?

No va a ser necesario, no va a continuar el procedimiento, al no haber pruebas contundentes.