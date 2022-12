Rebecca Jones se despide de CABO pero promete volver al teatro cuando se recupere

"Pian pianito", así es como Rebecca Jones espera regresar a sus actividades en la actuación luego de que estuviera hospitalizada a causa de una bacteria que la obligo incluso a estar intubada.

Jones reveló algunos detalles de la crisis de salud que la han mantenido convaleciente (primero en el hospital y ahora en su casa) desde hace seis semanas, lo cual provocó también que tuviera que abandonar la telenovela Cabo, en la que interpretaba a Lucía.

"Me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos, que se me metieron al cuerpo, al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron, yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si hubiera aceptado, pero como estaba yo más para allá que para acá, sí firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, contó en una entrevista para el programa "Ventaneando".

Ahora que ya está en casa, Rebecca Jones ya planea su regreso a los escenarios teatrales.

Gracias por sus oraciones, buenos deseos y lluvia de energía positiva, sin duda ha ayudado tremendamente a mi recuperación", escribió Rebecca en su cuenta de Instagram, en donde también se despidió del personaje de la telenovela Cabo.

"Para mí ha sido todo un honor habitar la piel de Lucía Noriega, personaje amoroso, complejo, humano. De esos que amo hacer. Gracias a ustedes por su inmenso talento ¡y sí, nos vemos en la próxima".

Actualmente, Azela Robinson es la actriz que la sustituye en la telenovela.

Rebecca Jones hizo un promesa a sus seguidores: "Pronto me verán de nuevo en la pantalla o yo los veré con orgullo y agradecimiento desde las tablas de algún teatro. Gracias".

