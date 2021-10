Reaparece mujer que dice ser hija de Vicente Fernández: "No necesito su dinero"

Ana Lilia Aréchiga es el nombre de la mujer que reapareció mientras Vicente Fernández sigue hospitalizado, pues según ella, es hija del cantante y busca que la reconozca.

Apareció en el canal de YouTube del periodista Shy Gutiérrez, y ahí contó que no busca su dinero. “Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están”.

Ana Lilia asegura que no miente. “No quiero ser ave de mal agüero para que reconozca que tiene una hija, y que esta hija no está mintiendo, no está pidiendo nada (...) yo lo único que le deseo es que se sienta bien, que se recupere, que le eche ganas”.

"No necesito su dinero, no me hace falta su dinero", dijo la señora, quien de paso cuestionó el por qué sus 'hermanos' no cuidaron a su padre. Insistió en que solo busca conocer al Charro de Huentitán, quien "es mi padre desde que no era nadie".

Incluso dijo que no tendría por qué estar inventando la historia. “El rechazo ya sé que ya lo tengo, ese ya me lo enteré desde las dos veces que platiqué con Alejandro y con Vicente cuando miré a mi padre enfrente. Ya me di cuenta (...) Yo soy su hermana mayor y su mamá bien lo sabe. Yo no les voy a pedir absolutamente nada, ni tampoco me quiero hacer famosa”.

Desde 2015, Ana Lilia apareció en televisión mientras intentaba acercarse a Alejandro Fernández para entregarle una carta con sus datos y su historia.

