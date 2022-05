Raúl Magaña estalla contra Ema Pulido tras llamarlo "poste" en 'Las estrellas bailan en Hoy'

"Es un poste y está ahí para darnos lucecita nada más”. Este comentario por parte de Ema Pulido hacia Raúl Magaña encendió los ánimos en Las estrellas bailan en hoy y generó una fuerte tensión entre el actor y la reconocida maestra. Para la coreógrafa, el rendimiento del artista en la pista deja mucho qué desear, por lo que le pide mayor entrega y disciplina. Por su parte, Raúl le envía un contundente mensaje a Ema, a quien considera irrespetuosa.

¿Cómo te sentiste luego de ser salvado? Agradecido y bendecido, tengo una compañera sensacional, pero con sentimientos encontrado porque nos cambian al coreógrafo, y como quiera que sea, te vas encariñando con el equipo. Aunque creo que todos los cambios son buenos, sobre todo cuando son para mejorar y salir adelante. Al tener una compañera que es bailarina profesional debo esforzarme más duro todavía, pero creo que vamos por buen camino.

¿Cambiar de coreógrafo les afectará? Yo creo que no, porque lo único que vamos a conocer es un tipo de coreografía y de montaje diferente; Lis y yo estamos encontrando a la pareja. Creo que hoy (viernes) se vio cómo hay más comunicación y que viene una evolución bien bonita; ya el tiempo me dará la razón.

¿Les costó encontrar la complicidad? ¡No! Hablando abiertamente y derecho, yo estaba muy preocupado por los pasos, por la coreografía, y de pronto perdía la noción de la pareja; quizá por la preocupación de solventar una cosa le restaba a la otra. Siento que hoy tuvimos un equilibrio.

¿Estás consciente de que Lis Vega tiene un nivel más alto que tú? Es que no se trata de conciencia, es de realidad. Lis es bailarina profesional, ha ganado competencias internacionales; yo soy actor, conductor, he trabajado en espectáculos en los que he bailado, pero no tengo una formación como tal. Si la producción considera que yo la estoy frenando, no tengo problema en que me cambien.

¿Los comentarios de Ema Pulido te han afectado emocionalmente? Raúl Magaña es un tipo muy consciente y muy pendiente de la justicia, odio las cosas injustas y las faltas de respeto. Yo acepto las críticas, además, que vengan de una mujer con sus conocimientos, pero una cosa es la crítica de baile, y otra que se meta con tu persona. No puedes decirle a una bailarina que nada más viene a maquillarse, levantar la pierna y mover la pompa. Nosotros estamos trabajando duro; lo único que agradezco es que me dijo “chavo” (risas). Pero cuando dijo que yo sólo estaba como un poste me molestó, porque no sabe el trabajo que hemos venido haciendo antes de pararnos en este escenario. Yo vengo a hacerlo con mucho respeto, con una trayectoria profesional de más de 30 años. Me paro en la pista a echarle ganas; que no siempre sale bien, bueno, somos humanos y pasamos por diferentes procesos.

¿Qué le ha faltado a la maestra? Conciencia, debe ser más humana, entender que tiene una bailarina profesional con alguien que no es igual, entonces lo que tiene que hacer es buscar cómo empatarnos sin que Lis baje demasiado.

Te dijo que no sabías manejar las situaciones complicadas... Vuelvo a lo mismo: ¿es juez de vida o juez de baile? Ahora, puede ser la maestra con toda la trayectoria del mundo y con todo el conocimiento de baile, pero no es Dios, no me conoce ni en el campo profesional ni en el personal. No puede decir si estoy preparado o no para desarrollar algo. Debe tener cuidado con eso, pero eso no es lo peor, ella habló de suicidio, y eso, cualquier psicólogo lo puede reafirmar, cuando uno tiene una mente débil, vulnerable y escucha hablar de este tema tan delicado, el cerebro lo puede tomar como una orden. Pienso que no midió las consecuencias, debe ser consciente de las palabras que dice cuando está frente a cámaras, con un micrófono.

¿Qué le dirías a través de nuestras páginas? “Maestra, si usted le dice a alguien que se va a suicidar y se suicida, ¿qué va a pasar con su conciencia? ¿Va a poder vivir con eso? ¿De verdad se sentiría bien?”.