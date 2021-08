Raúl Coronado habla de su romance con Ximena Córdoba: "Nos estamos conociendo"

Que ya vive con Ximena Córdoba, que engañó a su mujer con la colombiana y que ya no se hace cargo de su hijo. Todo esto se ha dicho de Raúl Coronado en estas semanas, pero el actor platicó con TVyNovelas y echó por la borda todos los polémicos comentarios que surgieron luego de su aparición en el reality Las estrellas bailan en Hoy, al lado de la conductora del programa Cuéntamelo ya! El tapatío regresó a la pantalla chica en el capítulo “La de la mala suerte”, de Esta historia me suena Vol. 4; además, se alista para nuevos proyectos dentro y fuera de México.

¿Cómo te sientes al participar en producciones como Esta historia me suena Vol. 4? Me encanta, y siempre me la paso increíble. Ya he trabajado en dos temporadas, y es un equipo que se esfuerza por lograr calidad en el producto final.

¿En qué otro proyecto estás ahora? Ahorita estoy en pruebas de foro, trabajé también en algunos castings para películas en Estados Unidos, y acabo de terminar otras pruebas con Nicandro Díaz para su nueva telenovela. Tengo negocios, restaurantes, así que ando en todo.

Te persigue la buena racha de Las estrellas bailan en Hoy... Eso espero. Las estrellas bailan en Hoy me dejó muy contento, terminamos supercansados, con lesiones, yo adelgacé como unos cuatro kilos; de hecho, estamos yendo a recuperación y todo, pero felices; creo que estuvo muy bien el reality, me la pasé increíble, conocí un montón de personas buena onda y quedé agradecido con la producción.

Desde entonces te vinculan mucho con Ximena Córdoba… Bueno, yo terminé mi relación con mi exmujer, Pahola, platicamos antes de cualquier cosa. Fue un poco antes del programa, ya teníamos nueve años juntos, y la cuestión del trabajo en mis negocios, las llegadas tarde de tantos compromisos empezó a desgastar la relación y platicamos; no sé por qué dicen que la engañé, eso jamás pasó.

¿Ustedes tienen un hijo? Sí, tenemos un niño que va a cumplir seis años, y siempre me voy a hacer cargo de él, así no esté con su mamá. Él ahorita está con sus abuelitos, lo metimos en un curso y ya regresa la semana siguiente. Yo jamás abandonaría a mi nene.

Entonces, ¿no tienes problemas con tu exmujer? No, no sé por qué han inventado eso, porque yo no tengo problemas con ella, jamás, nunca tendría problemas con una mujer que quiero y respeto. Pahola es una persona con la que compartí muchísimo tiempo, y ella sabe que siempre va a tener mi apoyo en todo.

¿Con Ximena sí estás saliendo? Con Ximena todavía nos estamos conociendo, a ella le ofrecí montar algunas cosas en mi teatro de la Roma; es una mujer increíble.

¿Qué ves en ella, además de su belleza? Es hermosa, supertalentosa... Admirar a una mujer como ella está increíble, es trabajadora, independiente, muy guapa, y me llevo muy bien con Ximena.

¿Te gusta mucho? ¿Mande? Es guapísima, claro que sí (risas).

¿Pesa mucho que tu matrimonio se haya roto por culpa del trabajo? Es como todo, fue una relación larga, de nueve años, pasamos muchos momentos juntos, y cuando tuvimos diferencias las solucionamos, pero entre mis negocios y mi carrera se ha ido mucho tiempo; con la pandemia me enfoqué en sacar adelante a mi familia y hasta creé una empresa de sanitización, todo eso fue debilitando la convivencia.

¿Terminaron sanamente? Sí, en los mejores términos.

¿Ya iniciaste el proceso de divorcio? No, yo nunca me casé, no sé por qué dicen que me estaba divorciando.

¿No crees en el matrimonio como institución? Yo creo que el matrimonio es unirme con la persona que quiero, no necesito firmar un papel.

En cuanto a lo que son tus restaurantes, ¿cuál es tu especialidad? Tengo una oferta gastronómica de todo tipo: internacional, colombiana, venezolana, argentina, cortes de carne, pizzería, cochinita, tacos, tortas, pasta, comida vegana...

