Rating de Laura Bozzo se desploma y la guerra con Rocío tiene una ganadora

Tal parece que el regreso de Laura Bozzo a la televisión mexicana no era lo que esperaba la audiencia en Imagen Televisión, donde volvió hace unas semanas con su programa 'Que pase Laura' tras vivir un 2021 perseguida hasta por la Interpol.

Si se llenara el Estadio Azteca con el número de personas que sintonizaron a Laura Bozzo el miércoles 4 de mayo en Imagen Televisión, solo estaría ocupado un cuarto de la capacidad del estadio.

'Que pase Laura' registró un rating de 25 mil personas de entre 19 y 44 años, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. Eso representa solo el 17% del rating que registró Rocío Sánchez Azuara en el mismo horario, con su programa 'Acércate a Rocío'.

Sin embargo, ya con los datos que reúnen un universo de 55 millones de personas, de personas mayores de 4 años, Laura registra 311 mil personas sintonizando su programa. Aún así, es menos de la mitad de lo que registró Rocío Sánchez Azuara, con 684 mil personas.

El vidente Farrath Coronel ya lo había advertido.

Si la conductora pensó que todos los conflictos con la ley estaban terminados para ella, se equivocó, pues el vidente Farath Coronel le echó las cartas, y su futuro no es nada alentador.

"El regreso de Laura a la televisión no será el deseado para ella. Tendrá que superar muchos obstáculos. Su nuevo show no tendrá el éxito que espera. No llenará el lugar que la pantalla necesita; veo que no durará más de seis meses y tendrá problemas muy severos con un personalidad del medio artístico que ella creía que era una persona de confianza, pero será traicionada y se meterá en problemas”, aseguró.