¡Ratas!... Dueños de escuela en Ecatepec huyeron con DINERO de colegiaturas

Con mucho esfuerzo y sacrificio se pagaron inscripciones y colegiaturas, pero los padres de familia que inscribieron a sus hijos al Instituto Multicultural Renacimiento de la colonia Ciudad Azteca, en Ecatepec, viven un amargo momento.

El diario El Financiero publicó que alumnos y padres de familia exigían respuesta, pero señalan a Arturo Reina Flores, Marcela Reina y Ángel Flores, los directivos y dueños de la institución, de haber huido con el dinero.

De acuerdo con El Financiero, no es la primera vez que los dueños de la escuela están relacionados con casos de fraudes: "Hace unos meses un juez federal evitó que los directivos se adueñaran de un parque público contiguo a las instalaciones del Instituto Multicultural Renacimiento", apuntaron sus fuentes.

La escuela fue cerrada, pero almenas 50 padres de familia exigían la devolución de su dinero, pues pagaron cuotas de entre cuatro mil y 40 mil pesos. Y es que hubo quienes pagaron por adelantado el ciclo escolar.

El diario Excélsior publicó un testimonio: “Fui a inscribir a mi hija a principios de agosto pago la anualidad en la escuela, me reciben lógicamente el dinero y resulta que ya cuando iban a entrar los niños, unos días fue el día miércoles, una semana antes de que entrara mi hija a la escuela me marcan y me dicen señora una disculpa ya no va a ver clases, la escuela cierra”.

“Se nos solicitó desde el día cuatro, nosotros hicimos el pago el día 5 a partir del día cinco fue lo que era inscripción, cuota anual y la colegiatura, eso fue lo que se nos solicitó diciéndonos que también iba a ver un descuento supuestamente, el total fue de 10 mil 20 pesos” y ahora nadie se hace responsable", dijo una persona afectada..

El problema abarca a 33 profesores, a quienes se les prometió realizarles sus pagos de nómina desde el mes de junio, pero no lo han recibido. “Nos pagaron la última quincena de mayo, todo junio julio no nos pagaron nos descansaron desde julio y siempre han sido las irregularidades que hoy queda que mañana queda y nunca quedan los pagos”, dijo el profesor de Educación Física.

Te recomendamos:

Mujer cumple 50 años y lo celebra vestida de quinceañera

Mujer se somete a más de 200 cirugías para parecerse a Ariel de La Sirenita

Crueles sujetos matan a oso indefenso y famosos exigen justicia

Dieron por muerta a niña pero despertó en pleno funeral