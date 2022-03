Raquel Olmedo llega a Televisa y llora así al contar las secuelas del COVID-19

La primera actriz Raquel Olmedo llegó a Televisa con cubrebocas, otra imagen y bastante sensible tras pasar por terribles momentos de salud debido a la COVID-19.

El programa 'Hoy' presentó una entrevista exclusiva donde Raquel comentó que pese a la gravedad de la situación, conserva la vida:"Estaba ya internada, estuve un mes internada, y 15 días intubada. O sea estuvo bastante feo. Bendito sea Dios no tuve esa desgracia...".

Sobre las secuelas del coronavirus, destacó la pérdida de memoria, y rompió en llanto porque olvidó que su madre ya había fallecido: "Estuve, por ejemplo, hace 15 días, dije '¿por qué mi mamá no ha venido?' Se me han olvidado muchísimas cosas, entre ellas la muerte de mi mamá".

Mientras el reportero Ernesto Buitrón realizaba la entrevista, llegó la actriz Isaura Espinoza a abrazar a su amiga. Se fundieron en un abrazo y se conmovieron hasta las lágrimas.

Cuando se fue Isaura, Raquel se dijo feliz por tantas amistades que ha cosechado dentro y fuera de Televisa: "Eso ha sido el resultado de toda la gente dentro de aquí de Televisa que ha sido mi casa, hasta el día de hoy no han parado las llamadas, que me alteran, pero me alteran bonito".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!