Raquel Bigorra rehúye de los reality shows; dice que son sólo para solteros

Raquel Bigorra es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana; la hemos visto en diferentes proyectos televisivos dentro de la conducción, y actualmente se encuentra retomando su carrera musical, pues ésta le permite combinar su faceta profesional con la de madre y esposa. La también actriz y modelo cubana ha tenido la oportunidad de participar en diferentes reality shows, pero menciona que en esta etapa de su vida no volvería a hacerlo.

Al ser cuestionada sobre si regresaría al reality Las estrellas bailan en Hoy, la cubana es contundente al decir que estos concursos son para personas jóvenes que vayan a cantar y bailar: “No regresaría ni aunque me pusieran al Místico, es muy difícil, tú estás dando el 500 %, pero el cuerpo ya no te responde. Lo más difícil de la competencia es la resistencia, no tirar la toalla… Yo les aconsejo a quienes participen en este reality que no se rindan hasta el final”.

“YO CREO QUE SÍ SON REALES LAS CALENTURAS”

La conductora opina que no siempre se puede hacer clic con los compañeros, que este tipo de proyectos son para gente joven y soltera, pues en ocasiones el contacto físico y la convivencia es tanta que termina despertando inquietudes entre los participantes: “Si a veces uno no se lleva bien con el marido, ¡qué te vas a llevar bien con la pareja que te pongan! Eso ya no depende de uno, aunque algunas parejas hacen clic y hasta terminan besándose. Yo creo que sí son reales las calenturas. Yo porque ya estoy casada y traigo mi candadito… ya casada ves las cosas diferentes. Los realities son buenos para los solteros, sales porque sales, pero ya casado y con familia es otro boleto, me cuesta todos los días mi familia y mi hijita, entonces no, ni por toda la fama ni por todo el dinero, no me volvería a meter a un encierro de esos”.

“ME COSTÓ TANTO TRABAJO SER MAMÁ Y TENER MI FAMILIA, QUE LA CUIDO COMO ORO”

Bigorra no descarta participar en un proyecto de este tipo si fuera de corte familiar: “Si fuera con mi familia a lo mejor sí, pero estoy en una etapa de mi vida donde me costó tanto trabajo ser mamá y tener mi familia, que la cuido como oro, entonces no me metería en algo que ponga en peligro mi matrimonio y mi relación de pareja y de familia”.

En este sentido, la cubana ha preferido enfocarse actualmente en su carrera musical, ya que le da la posibilidad de tener cerca a su familia, además de señalar que se ha vuelto más selectiva a la hora de elegir los proyectos en los que va a participar: “Ahora que regresé a cantar, estoy con mi show y está mi esposo también, tengo la oportunidad de ir a las pruebas de sonido con mi hija, y luego en la noche a hacer el show; tengo más tiempo para estar con mi niña, soy la chofer, la nana, la asistente, entonces le echo muchas ganas como mamá, como esposa y como artista. Ellos son mi tesoro, los cuido muchísimo, disfruto esta parte de la cantada porque tengo más tiempo para hacer de mamá y esposa”.

