Raquel Bigorra llegó a 'Hoy', niega ser santera y dijo esto de Daniel Bisogno

Con nuevo sencillo musical para promocionar, Raquel Bigorra llegó al foro del programa 'Hoy' este viernes 23 de julio, algo que hace algunos años hubiera sido impensable.

La presencia de Raquel Bigorra sorprendió porque ella era uno de los rostros más famosos de 'Venga la alegría' y de TV Azteca, pero ahora promociona su faceta como cantante junto a la Sonora Dinamita.

Es por eso que llegó con un vestido de gala y arrasando con su belleza, además de cantar la canción 'Miénteme'.

Pero al salir de Televisa, Raquel Bigorra se enlazó para una entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain, a quienes no dudó en recordar lo mal que la pasó cuando fue protagonista de un escándalo con su ex amigo Daniel Bisogno.

"La campaña mediática no fue un día ni dos, era diario. La historia era atractiva, como una novela (...) Qué más da cuál es tu preferencia sexual, su urgencia de taparlo era porqu nunca se ha reconocido y eso a lo mejor en lugar de señalarlo, me imagino que ha de haber sido muy fuerte para él después de cómo se expresó de la comunidad gay y cuando lo cacharon, pues volteó toda la historia, me echa la culpa a mí", dijo Raquel sobre Daniel Bisogno.

"A todo el mundo ya se le olvidó cómo había comenzado todo", dijo la cubana, quien negó ser santera: "No soy santera, no tengo ni protecciones. Nunca he recibido nada de parte de la religión pero no porque le haga el feo, sino porque se necesita compromiso".

Raquel asegura que le dolió ser atacada en 'Ventaneando', pero luego comprendió la intención: "Al principio no me di cuenta, en el momento en que todo esto se prepara, recordemos que es un programa de televisión, en el momento en que soltaron todo, no pude ver que era un show mediático. Fue un querido amigo, que me llama y me dice 'Raquel, esto es una cortina de humo'".

Responsabilizó a Bisogno de tener "fama" de haber vendido información de los famosos a las revistas: "Eso lo hizo Bisogno, era el que todos los días iba contando una historia, fue embarrándome, fue sembrándole al público de que yo le vendía (a una revista) a los famosos. Jamás balconeé".

Y confesó: "Me sentí traicionada, expuesta. Como cuando tienes una relación, que le entregas harta cosa, como amigos nos entregamos al 500% y si nunca hablé nada, y sigo en silencio, porque imagínate tantas cosas que compartimos y que pasamos, y yo no dije, porque al final del día somos padrinos de su hija, él es padrino de nuestra hija".

"Sí me dolió muchísimo pero eso me sirvió para sentirme muy querida por amigos del medio artístico, por gente del público. Yo tenía miedo y dolor cuando me llegaba toda esta información mediática, fue muy duro. Yo estaba cumpliendo 45, mi esposo me apoyó muchísimo. Estos golpes son para demostrarte que todo pasa y que podemos con todo y más".

