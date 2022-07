Rafita Balderrama se salvó de aparatoso accidente: "Un angelito me cuidó"

Hace un mes, Rafita Balderrama vivió un difícil momento al sufrir un aparatoso accidente en la CDMX a bordo de su motoneta; el conductor originario de Chihuahua resultó con fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda. Lo acompañamos a una de sus terapias de rehabilitación, y ahí nos contó que, aunque la experiencia fue muy dura, afortunadamente la libró. Con su tratamiento da pasos agigantados hacia la recuperación.

“¡NO ME PODÍA PARAR! SABÍA QUE ALGO SE HABÍA ROTO EN MI CUERPO”

¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Me dirigía al programa de radio El Show de La Mejor, que tengo el privilegio de conducir con Cynthia Urías y Andrés Salazar “El Topo”. Eran las 5:30 de la mañana, iba en mi motoneta, hubo una confusión de luces de semáforo y me impacté contra un vehículo. Lo bueno fue que las personas que lo tripulaban no salieron dañadas.

¿A ti qué te sucedió? Cuando traté de incorporarme me di cuenta que no podía, sabía que algo se había roto en mi cuerpo. Recibí las atenciones de los paramédicos y fui trasladado al hospital; cuando me dieron el parte médico, me ewnterén que tenía fractura de tibia y peroné. Afortunadamente el casco salvó mi vida y no hubo consecuencias que lamentar.

¿Sentiste miedo? Sí; llevo más de 20 años manejando moto, y es la primera vez que tengo un accidente como éste. Recuerdo que en ese momento me sentía muy aturdido y sólo escuchaba zumbidos. Yo sólo me empecé a hablar y a preguntarme: “¿Cómo te llamas? Rafael Jesús Balderrama. ¿Cuántos años tienes? 43”, y de repente se empezó a acercar la gente y me dijo: “¡No te muevas!”. En ese momento pensé: “Algo no está bien”. Les decía: “¡Díganme que estoy completo!”, y me dijeron que no me preocupara.

¿Te operaron? Sí, fui trasladado a un hospital, me asignaron un ortopedista que hizo un trabajo excelente. Me pusieron una barra de titanio por dentro del hueso de la tibia, tres tornillos en la parte superior y otro en la parte inferior. Afortunadamente todo salió bien. Estuve hospitalizado unos días y ahora estoy en terapias de rehabilitación.

¿Cómo te has sentido? Muy bien. Creo que Dios nos pone ángeles en el camino. En mi caso, mi mujer ha estado en todo momento cuidándome, porque necesitas ayuda para todo: para tus curaciones, aseo… ¡hasta para ir al baño! También agradezco a mis hijos que siempre me han ayudado, al ortopedista Martínez Trejo que me atendió y a Dani Saucillo, quien me ofreció su ayuda en la clínica de rehabilitación.

¿Cómo va tu rehabilitación? Ya voy en un 75 por ciento, pero cuando llegué tenía un pie de elefante por la inflamación; aquí he ido fortaleciendo todos los músculos de la pierna para que no haya atrofia. En estos días he avanzado mucho; prácticamente el bastón lo traigo sólo por las dudas, porque con la terapia he ido evolucionando bastante bien.