"¡Quiero que vaya a la cárcel!": Danna Ponce exige justicia tras denunciar a Coco Levy por abuso

Danna Ponce destapó la cloaca al denunciar pública y legalmente que había sufrido abuso sexual por parte de Coco Levy, hijo de Talina Fernández. Tras su testimonio, más víctimas han salido a contar su historia contra el productor. En exclusiva platicamos con la joven actriz de 22 años, quien confía en que sus colegas se sumen para proceder legalmente contra Levy. “Lo que estoy buscando es que sí haya una consecuencia, que pierda su trabajo, que todo el mundo sepa quién es y de qué forma opera”, señaló.

Después de tu denuncia pública, hiciste la denuncia penal en contra de Coco Levy por abuso sexual… Así es, lo que estoy buscando con esto es que sí haya una consecuencia, que pierda su trabajo, que todo el mundo sepa quién es y de qué forma opera; quiero que vaya a la cárcel, que pague las consecuencias, por eso procedí de manera legal.

¿Crees que con el video (que compartió en sus redes sociales) alguna mujer va a regresar a su oficina? Yo creo que hay menos probabilidad, y eso es lo más importante, seguir salvando a mujeres, a mis colegas actrices, porque este es un medio muy complicado.

¿Qué pruebas presentaste en la Fiscalía, además de la conversación de WhatsApp que tuviste con el señor? No me pidieron pruebas en cuestión porque es una denuncia de silencio, lo cual quiere decir que los únicos que sabemos lo que en realidad pasó dentro de esa oficina somos él y yo. La única prueba que tengo es esa conversación (de WhatsApp), y ahora también más testigos de mujeres que han pasado la misma experiencia con este hombre.

¿Cuántas chicas se han comunicado contigo? Entre 10 y 15 actrices, y todas me relatan que este hombre, Coco Levy, les decía las mismas palabras, las mismas historias, lo mismo que me dijo a mí, es como su modus operandi; por ejemplo, esto de la puerta, a todas les dijo lo mismo: “Yo no cierro la puerta, aquí llegan actrices a ofrecerse y no me quiero meter en problemas por eso del Me Too”, es como su presentación. Estas chicas actrices me llamaron para agradecerme que no me quedara callada y que no tuviera miedo.

¿Ellas interpondrán su denuncia ante las autoridades? Platiqué con ellas y me dijeron que lo van a pensar; yo espero que sí, pero entiendo que es muy complicado. En mi caso, tengo el apoyo de mis papás, me siento fuerte por eso, aunque de repente recibo mensajes (en redes sociales) negativos, como: “Te pasó porque tú lo buscaste”, y cosas así, y es difícil pasar por esto.

¿Qué te dijeron en la Fiscalía? Me atendieron muy rápido, con mucha amabilidad; las oficinas están llenas de mujeres, y ese es un factor importante, hay más empatía. Me hicieron pruebas psicológicas, me revisaron si tenía lesiones, pero en este caso no hubo, porque a pesar de que hubo contacto, no fue un contacto en el que saliera lastimada, fue una caricia brusca; aparte, tiene cuatro meses que ocurrió (la agresión).

Sabemos que cada víctima denuncia cuando se siente más fuerte; en tu caso, ¿de dónde sacaste fuerza para hacerlo ahora? Me animé a subir el video porque me estaba volviendo loca de pensar que a otras mujeres les estuviera pasando lo mismo. No lo hice en su momento porque cuando ocurrió el abuso fui con dos personas y les conté lo que había pasado; una me dijo que no dijera nada porque iba a ensuciar mi reputación, y la otra me dijo que me iba a ayudar, que me llevaría con un alto mando, pero eso no sucedió. Ya pasaron dos meses, y yo con toda esa carga me estaba volviendo loca. El día que subí el video tuve un desayuno con una maestra de actuación y le platiqué, me dijo que ella ya conocía la historia de este hombre, que tiene muchas colegas de su generación que pasaron por sus manos, y que yo podía hacer un cambio.

¿Qué te dice tu familia de la situación? Mi papá está muy triste, pero ha estado al pendiente de todo lo que pasa, y mi mamá es abogada y me ha acompañado en todo el proceso; no he estado sola, mis papás han estado conmigo en todo momento. Sinceramente yo no conocía a este tipo, no sabía quién era; yo soy de provincia, de Veracruz, tengo 22 años, y este señor tiene 53. Es un secreto a voces lo que Coco Levy ha hecho por el poder que tiene y por quién es su mamá. Ahora sí que la señora Talina no tiene nada qué ver aquí, pero este hombre, hasta cierto punto se ha colgado de los contactos de su mamá para hacer sus fechorías.

¿Algún mensaje que quieras enviarle a Talina mediante nuestras páginas? Nada, sólo le agradezco la manera en que contestó cuando le llamaron para preguntarle al respecto, se mantuvo al margen, y finalmente, cuando alguien no mete las manos al fuego por otra persona, es porque sabe cosas.

¿Seguirás persiguiendo tu sueño de ser actriz? Sí, seguiré siendo actriz; me mencionaban que muchas puertas se me van a cerrar, pero, sinceramente, si se me van a cerrar puertas como la de Coco Levy, prefiero que se cierren a volver a pasar por un proceso tan complicado como lo es el abuso.