"Quiero enamorarme de nuevo": María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” busca novio

A casi tres años de haber enviudado, María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por dar vida a La Chilindrina, asegura estar lista para enamorarse de nuevo a sus 72 años. Aunque asegura que nunca superará la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años, admite sentirse muy sola, y desea encontrar un hombre que le haga compañía. Y aunque siempre ha mantenido en privado su vida personal, en entrevista exclusiva nos compartió cómo tiene que ser el caballero con el que estaría dispuesta, incluso, a volverse a casar.

¿Cómo se encuentra luego del COVID-19 que padeció hace cuatro meses? De salud, bendito Dios, ya estoy bien. No he querido trabajar porque no quiero volverme a infectar o algo en el circo estando sola; aunque no estoy sola, porque siempre me acompañan mi mánager y mi coreógrafo. Ya no es como cuando estaba con mi marido… Una temporada antes tuvo que ir mi asistente de México a acompañarme, porque no quiero dormir sola en el hotel, y tampoco me puedo hacer cargo sola de todo.

¿Extraña a su marido? ¡Por supuesto! Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo; decía que, de suceder, luego luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si ésta estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, sólo tenía la vista fija al frente… Fue un año que se me pasó rápido, porque no me di cuenta de nada; pero al siguiente año dije: “¡Dios mío! ¿Pero quién es este esqueleto que estoy viendo en el espejo?”. Había perdido 10 kilos que, afortunadamente, en el último viaje me los encontré.

¿Le gustaría encontrar de nuevo una pareja? Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada… ¡Estoy muy nueva! (risas). Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar de mi familia; desde lo seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo sólo uno, que me salió muy bueno... Me duró 48 años, pero tengo esa ventaja: que no estoy muy usada.

¡Esa es una gran carta de recomendación! ¡Y de las que ya no hay! Los hombres que han tenido muchas mujeres, o las mujeres que han tenido muchos hombres, saben que algún defecto tienen. En cambio, los que hemos durado mucho, sabemos que el matrimonio es una cosa bonita, que se puede compaginar y que, mientras los dos sean condescendientes con la pareja, puede llegar a funcionar. Lo único malo es que no salgo de mi casa y nada más estoy en el circo, y mis amigos cirqueros todos están ocupados.

¿Se ha dado oportunidad de conocer a alguien? ¿Cómo? ¡Si no salgo ni a la esquina! Necesitaría asistir a reuniones de solteros, porque ahora ya ni existen los amigos por correspondencia como antes se usaba. Y si hay, han de pensar que ya estoy muy viejita.

¿Estaría dispuesta a utilizar alguna aplicación para conocer pareja? ¡Ay no, qué horror! Me da mucho miedo. Además, la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero… La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones.

¿Andaría con alguien más joven? Más jóvenes de 60, no; ni más viejos de 70, porque al rato van a querer que les cuide las enfermedades y eso es algo que ya viví, así que no me gustaría repetirlo. Cuidé a mi marido como a nadie: fui su enfermera y lo hice con mucho amor, pero creo que ya es tiempo de disfrutar un poco de la vida.

¿Se puede decir que ya superó la pérdida de su esposo? No creo que eso suceda del todo, porque fueron tantos años y tan buenos, que nunca te llegas a tranquilizar de la pérdida. Pero sí puedo decir que la soledad no es nada buena; jamás pensé que ya de vieja iba a querer buscar a alguien con quien vivir. ¿Por qué? Porque mis hijos (Gabriel y Verónica) son muy lindos y se preocupan mucho por cómo estoy, pero no he permitido que ellos se aparten de su familia por cuidar de mí. Ellos tienen sus hijos y deben hacer su propio camino.

¿Se siente sola? Sí. A pesar de que en mis funciones, bendito sea Dios, tengo miles de personas rodeándome, y de que ha sido un éxito la gira del adiós de La Chilindrina, siento que han sido muchos años viviendo para los demás. Ya no tengo a mi viejo, y sí me hace falta alguien con quién compartir los últimos años que me queden de vida; no sé cuántos vayan a ser, pero no quiero quedarme sola… Hasta ahorita todavía no he llegado al punto de deprimirme, porque hasta hace poquito dejé de trabajar, entonces estoy animada. También me voy a mi departamento de Acapulco y me la paso muy contenta, pero volvemos a lo mismo: cuando me voy, sé que voy a estar sola.

¿Se volvería a casar? No creo, porque eso es algo muy difícil y muy drástico, aunque no estoy negada a hacerlo si es con alguien al que le guste lo mismo que a mí, que es viajar y andar de vagos por el mundo.