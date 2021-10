¿Quieres estar en la serie de Gloria Trevi? Carla Estrada te dice cómo lograrlo

Carla Estrada comenzó oficialmente la preproducción de la bioserie de Gloria Trevi, la cual comenzará a grabarse a principios del próximo año y será contada en 50 capítulos. En entrevista con TVyNovelas, la productora de otras exitosas series de famosos como Silvia Pinal, frente a ti, nos revela que dos de las integrantes del grupo de mujeres que vivieron la historia de Gloria autorizaron aparecer en el serial con nombre y apellido.

Además, la realizadora, que abrió un casting para encontrar a la actriz que personificará a la regiomontana en la ficción, nos dice que con este proyecto no sólo busca hacer el recuento de la vida de la Trevi, sino que está comprometida con realizar un proyecto con conciencia social que aborde el tema del maltrato.

¿Por qué hacer una bioserie de Gloria Trevi? En el mundo artístico difícilmente nos vamos a encontrar un caso como el de Gloria Trevi, en todos los sentidos; ha tocado la gloria y el infierno a lo largo de su vida, y es un ejemplo claro de lo que es la resiliencia.

¿Cómo lograste que Gloria te encomendara la historia de su vida? Lo consiguió Televisa, es una empresa formal en la que ella confía, donde ella nació; lo primero que hizo fue conmigo en XE-TU, ella forma parte de esa gran historia musical de este país, cuando todos los chicos querían estar en la televisión, como Lucerito, Lorenzo Antonio, Luis Miguel, Timbiriche y Parchís.

¿Tú descubriste a Gloria Trevi en el programa XE-TU? Se podría decir que sí; lo primero que hizo Gloria fue dentro del programa, vino, hizo su casting para la doble de Chispita (Lucero) y fue la ganadora.

Con el casting para la bioserie, ¿quieres rememorar esa hazaña? Me encantaría que toda la parte positiva y buena que le pasó a Gloria pudiera volver a suceder y que salga una gran estrella como la que es Gloria.

¿Para el casting buscas niñas que actúen, canten y bailen? Me encantaría encontrar a la persona idónea que cante, baile, se parezca y que pueda actuar; estamos en esa búsqueda, no estoy cerrada a que sea alguien que ya sea famosa, pero también me gustaría abrir esta oportunidad al público en general, y si no es interpretando a Gloria, puede ser cualquier otro personaje. Estamos comenzando a hacer castings no nada más para Gloria, sino para el resto del elenco.

¿Cuántas Glorias vamos a ver en la pantalla? Varias, hay de cuatro años, seis, ocho, 14... Hay varias porque estamos contando la mayor parte de su vida.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las interesadas en personificar a Gloria en diferentes etapas de su vida tienen que realizar su registro en el sitio de internet gloriaelcasting. com, y si son seleccionadas, serán contactadas por correo electrónico. La fecha límite para solicitar una audición es el 22 de octubre.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!