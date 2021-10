"¿Quieren una demanda?": Yuridia responde a revista por presunta separación y alcoholismo

No es común ver a Yuridia respondiendo a lo que se dice de ella, pero tal parece que una revista se pasó de la raya y provocó que la cantante decidiera salir a dar la cara y expresarse.

Ocurrió luego de que una publicación aseguró que Matías Aranda abandonó el hogar harto del supuesto alcoholismo de la artista. Así que en un video de Instagram, la intérprete de 'Ángel' aseguró:

"Chavos estoy aquí con el 'abandonador'", dijo con un tono relajado. Explicó que ella no leyó el artículo, sino que lo "leyó mi hermana, me dice que eme están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor, en realidad no lo soy".

Argumentó y luego advirtió a la revista: "me la estoy pasando bien ahora, nunca tomé en la vida y si lo fuera les vale... Pero como se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, mi pregunta es ¿quieren una demanda? Porque la verdad estaría padre".

Así, Yuridia tumbó las especulaciones en torno a su vida privada, que incluye su relación con Matías Aranda, con quien se casó a finales de 2019 en Tepoztlán, Morelos.

