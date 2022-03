"¡Quieren destruir su memoria!": Anel luchará para evitar lanzamiento del tequila de José José

Por defender el nombre de José José, Anel Noreña, su exesposa y madre de sus hijos mayores, está dispuesta a hacer lo que sea, incluso pelear con uñas y dientes. Ante el anuncio de un grupo de estudiantes universitarios de Fresnillo, Zacatecas, que pretenden lanzar un tequila con el nombre del cantante, la actriz y colaboradora del programa Hoy estalla y nos cuenta de qué forma actuará si estos chicos persisten en la creación de un producto sin su autorización.

¿Estás enterada del lanzamiento de un tequila con el nombre de José José?

Sí, y lo único que puedo decir es que a este muchacho, que no se quién es, ya lo contactó mi abogada y le dijo que no a los derechos para sacar nada con el nombre José José. Quedamos en que tiene que resarcir el daño y admitir que fue un error, porque si no tendrá una consecuencia legal. Si él dice que todo fue una equivocación, quedaremos a mano.

¿Cuáles son las acciones legales que usted pretende entablar en caso de que quieran continuar con la creación del producto?

Es que no puede seguir adelante; si él pagó algo para ejecutar ese proyecto, le tienen que devolver el dinero; la marca es mía y no pueden hacer nada sin mi aprobación. Yo estoy dispuesta a demandarlo porque está haciendo uso indebido de un nombre que no le corresponde, no tiene el permiso, así de sencillo.

¿Cómo cree que le afecta esto a la imagen de José José?

Su nombre nunca estará vinculado a ningún licor. El alcohol fue lo que destruyó nuestra vida, entonces, no voy a permitir que se comercialice con ese tipo de bebidas. Pienso que hay otro tipo de productos, y si quieren lanzar alguno con el nombre de José José, los atenderé yo misma.

¿Usted ha pensado crear algún producto para la venta?

Por ahorita no. Lo que tengo pensado es otra clase de mercancía como ropa, artículos para el hogar, sombreros que, por cierto, están muy lindos, pero nada de alcohol.

¿Qué opina de las acciones que ha tomado Sarita con respecto a algunas pertenencias del Príncipe de la canción?

Primero, hay que investigar si es cierto, pero no debe hacerlo porque todo lo que tenga que ver con José José me incumbe a mí. Todo el mundo sabe que hay un testamento de por medio con fecha del 25 de noviembre de 2020, en el que resulto como heredera universal y albacea.

¿Hay algo de José José que a usted le gustaría recuperar?

Todo lo que fueron los premios de esos años de matrimonio, Discos de Oro, Discos de Platino... Para mí son un verdadero tesoro y quisiera tenerlos para el museo que estamos planeando con las cosas de José.

¿Para cuándo estará ese museo?

Yo creo que en unos seis meses lo terminamos y estará en Clavería. Ojalá que podamos conseguir una casita por ahí, en esa comunidad donde se crió José.

¿Usted está haciendo algo para recuperar esos objetos de los que nos habla?

El juez las va a llamar a ellas (las Saras) en uno o dos meses, y ya tendrán que comparecer.

¿Qué sabe de Sara Salazar? ¿Es cierto que está en un asilo?

No sé nada. Sólo sé que ella tendrá que presentarse ante un juez y rendir cuentas de lo que haya hecho en los juzgados.