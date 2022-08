"Quiere llamar la atención": Hija mayor de Rogelio Guerra despotrica contra su hermana

Nada agradable fue para Hildegard, hija de Rogelio Guerra (q.e.p.d.), escuchar la manera en que Phaedra, su media hermana, se expresó del padre de ambas en nuestra anterior edición. En entrevista, revela haber vivido muy de cerca la manera como se comportaba Phedra Carlina, madre de la joven, de tal manera que a ella la hacía sentir muy mal cada vez que visitaba a su papá.

En el encuentro con su hermana, después de muchos años, Hildegard la recibió con los brazos abiertos, dispuesta a recuperar el tiempo perdido, para disfrutarse y quererse como hermanas sin que el pasado les afectara, pero lamentablemente todo cambió con lo que Phaedra comentó la semana pasada.

“YO VIVÍ LA PESADILLA DE LA MAMÁ DE PHAEDRA”

¿Cómo tomaste la manera en que tu hermana habló de tu padre? Cuando escuché su video por primera vez, me apachurró el corazón saber que estaba pasando por ese proceso otra vez en su vida, pero cuando lo vi con más detalle dije: “¡Qué le pasa! Está hablando de cosas que ya se trabajaron”. El pasado no se desaparece, y cuando ella y yo hablamos de superarlo, lo hizo de manera equivocada.

Ella quiere olvidar ese pasado y que alguien le cuente qué pasó en sus 10 primeros años de vida… Pues no, las cosas se superan aprendiendo a vivir el hoy; no vas a evolucionar como ser humano destrozándole la vida a otros, la imagen a muertos. Me refiero a su mamá, que fue una muy mala persona; no le deseo a nadie lo que hizo sufrir a mi hermana, pero ya se murió. Al igual que a mi papá, quejándose de que nunca la buscó y creando historias absurdas de que fue más importante su carrera.

Phaedra no perdona que no la haya buscado don Rogelio o la familia… ¿Que no la buscaron? ¡Hasta mi mamá (Otilia Larrañaga) la buscó! Pero la tenían escondida, con otro nombre y viviendo en otro país. Mi papá nos dio lo que tenía para dar, y ahora Phaedra, casi cinco años después de la muerte de nuestro padre y de muchos años de muerta su mamá, destroza su imagen por querer sanar ¿Sanar qué? Si ya se le pagaron terapias, psicólogos y psiquiatras. También se le llevó a escuelas donde estudió de niña, porque dizque se le borraron sus primeros 10 años… ¡Por Dios, a todos se nos olvidan ciertos momentos de vida!

¿Cómo fue la relación de Rogelio Guerra con tu mamá? Mis papás se separaron cuando yo tenía como cinco años, no tenían una relación muy estable; yo digo que no estaban muy comprometidos como pareja, aunque las fotos me dicen que había amor, cariño, una atención entre ellos dos, pero sí me querían mucho. Aunque mi papá se casó con Phedra, yo lo seguía viendo, me buscaba para pasar días en su casa, pero me alejaron de él; yo viví la pesadilla de la mamá de Phaedra.

¿Platícanos esa pesadilla? Mi papá me recogía los fines de semana, me llevaba con él y la señora Phedra me hacía la vida un infierno... Era mala, no era buena conmigo. Yo tenía como seis años, y me decía que mi mamá era viejita y muy fea. Me preguntó si quería dibujar en una pared, le contesté “Sí”, y me dijo: “Lo puedes hacer en esta pared”. ¿Imagínate que a un niño le regalen una pared? Es el más feliz. Pero cuando terminaba de pintar, me ponía a lavarla. Si a mí me hacía eso, no quiero saber lo que le hacía a mi pobre hermana; sé que era una niña golpeada, pero no es la única, hay formas de superarlo, no destrozando la imagen de personas ya muertas como lo es mi papá y su mamá.

Destrozan la memoria de Rogelio Guerra!

¿Sientes que los traicionó con sus declaraciones? Para mí está buscando algo que no la va a poder sanar, porque no quiere; busca pretextos para llamar la atención. Quiso ser modelo, actriz, y no pudo serlo, porque no quiso, tuvo todas las oportunidades. Hasta me atrevería a decir que lo hace por dinero.

Dice que lo hace por su hija, que tiene 10 años, justo la edad cuando a ella la separan de su padre… Sí realmente lo hace por su hija, la niña debería estar en familia; ni nos conoce. La vimos cuando era bebé, y hoy no sabe quiénes somos. ¿Por qué desaparece? Está en un chat familiar y no nos escribe ¿Por qué no aplica las terapias que ha tomado? No se vale. Si quiere estar en el chisme mediático ya lo tiene.

¿Cómo fue la historia con tu papá? A partir de que nos conocimos, que nos adaptamos y aceptamos, fue padrísima. Mi papá fue una persona sumamente noble, muy divertido; lo que a mí me dio es lo que tenía para mí, y me lo dio muy amorosamente. Lo recuerdo con muchísimo cariño, no tengo nada qué reclamarle, porque las decisiones que tomaron fueron de mi mamá y de él, ellos buscaron lo mejor para mí.

¿Cómo fueron los últimos años de don Rogelio y tú? De lo mejor; fue un hombre que vio por su madre, sus hermanos… Un gran ser humano. Me siento muy orgullosa de que haya sido mi padre, lleno de defectos, como todos.