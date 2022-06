Quién es el papá del bebé que espera Andrea Escalona... ¿habrá boda?

FOTOS: JOSÉ LUIS RAMOS. Llegar al altar, vestida de blanco para prometer amor eterno no es una de las metas que muevan, por el momento, a Andrea Escalona, pues prefiere poner toda su energía en el embarazo de tres meses que sorprendió a todos, incluidos sus compañeros del programa Hoy. Desde el foro 16 de Televisa San Ángel, la hija de Magda Rodríguez (q.e.p.d.), nos cuenta todos los detalles de esta barriguita que la tiene flotando en las nubes.

¿Por qué no habías querido compartir la noticia? Es que apenas cumplo tres meses y ya ven que los primeros meses son de riesgo porque (el embrión) se puede despegar. Entonces preferí esperar, aunque ya tenía muchas ganas de decirlo porque lo supe de inmediato.

¿Eras muy regular en tu período? No, lo que pasó fue que fuimos al concierto de Coldplay, ese día estaba enamoradísima, no quiere decir que otros días no, porque amo a mi pareja, la verdad es que es un tipazo. Desde que lo conocí, a los tres meses dije: “Él será el papá de mis hijos”, y eso no lo había pensado de ningún novio, y este bebé no estaba planeado, pero sí muy deseado. Entonces, volviendo a la pregunta, esa noche fue medio tremenda, hasta nos robaron los celulares, pero después de echarnos unos tacos se produjo nuestro encuentro y llegó la bendición, yo siento que me la mandó mi mamá. Yo supe que había quedado embarazada porque esa noche, cuando estuvimos juntos, hubo un percance, ¡se nos rompió el preservativo! Pero yo también tenía mis cuidados y todo, pero tampoco funcionaron (risas). A las dos semanas me veo unas chichis que no son normales, y yo, a mis 35 años, conozco mi cuerpo y sabía que no era normal el tamaño.

¿Te hiciste prueba casera? Sí, me metí al baño el fin de semana, me hice la prueba y salió positiva. Ya el lunes fui a mi ginecólogo y ahí salió, el primer día dije que era mi churrito, porque estaba muy chiquitito, no tenía ni forma. Lo que hice fue contárselo a mi familia, a mi tía, a mi papá, a un núcleo muy íntimo.

¿Tus compañeras del programa no sospechaban nada? Andrea Legarreta me decía que tenía las chichis muy grandes, luego Martha Figueroa y la Gali seguían el juego. Aunque quería compartirles la noticia, no podía, y ahorita que lo solté me siento muy emocionada, ha sido un embarazo superlindo, no he tenido ni mareos ni náuseas ni nada. El bebé se ha portado increíble. En cuanto a los antojos, pues siempre he sido muy tragona. He soñado con mi mamá, la he sentido. Cuando ella murió, como que se me fue la certeza de que todo iba a estar bien, pero ahora volvió a regresar ese sentimiento de seguridad en mí.

¿Lloraste en el primer ecocardiograma? ¡No! Es que no me caía el 20, creo que todavía no lo digiero. Sólo pienso que se me cumplió lo que tanto quería, porque sí lo tenía decretado en mi mapa mental, me veía como mamá, y siempre sabía que quería tener hijos.

¿Cuánto tiempo llevas con Marco? Diez meses, lo conocí en mi cumpleaños del 2021. ¡Fue mi regalo! Desde esa noche no nos hemos separado.

¿Qué viste en él para decir que sería el padre de tus hijos? Fue como a los tres meses que decreté eso, porque es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno. Tiene unos papás maravillosos, una hermana, y estoy segura que mi bebé va a caer en las mejores manos por parte de su familia paterna, con esos abuelos a todo dar, esa tía tan buena gente.

¿Ya vives con Marco? Él vive en Acapulco, y yo acá en la Ciudad de México. Por eso él viene y yo voy los fines de semana. Así estamos por el momento.

Cuando nazca el bebé, ¿vivirán juntos? Esa es la idea, mi trabajo está aquí; el suyo, allá. Y desde que empezamos la relación siempre lo tuvimos claro. Obviamente, queremos formar una familia, queremos llegar a ese paso, estamos viendo cómo ponernos de acuerdo porque yo amo mi carrera y esa la tengo aquí.

¿Habrá boda este año? La verdad no estamos pensando en boda, como que ahorita nos agarró el bebé de sorpresa y toda mi energía está enfocada en el embarazo y en el programa, creo que planificar una boda es someternos a más presión.

¿Andrea, tu tía, será la madrina? Yo creo que sí, por lo pronto será la tía abuela más consentidora. Está muy feliz, era algo que le daba mucha ilusión a Magda y a nosotras.