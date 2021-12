¿Quién es el hombre que nunca abandonó a YosStop en la cárcel?

Ella le dice "mi Palomito". Se llama Gerardo González y es pareja de YosStop desde hace ocho años. Dice que se enamoró de ella por su carácter "creativo, valiente e irreverente". Josseline (nombre real de la influencer) tenía 21 años cuando conoció a Gerardo y aunque tenían "ideales opuestos" en muchos temas, el amor los unió más allá de esas diferencias.

Cuando YosStop fue arrestada en junio de este año por la acusación de pornografía infantil, Gerardo González fue el primero (y casi único) que salió en defensa de su novia. Sostuvo la postura de que YosStop estaba en la cárcel por una interpretación equivocada de la ley, ya que la influencer no cometió la violación y ni siquiera conoce a los agresores.

"No pasa un solo día sin que me sorprendas o me enseñes algo nuevo", le escribió González a YosStop en su cumpleaños del año pasado. "Admiro muchos tus logros, tus fallas y tus aciertos".

Gerardo González es un melómano. Le gusta la música, sobre todo el rock progresivo y en alguna parte de su juventud se dedicó a la música con una banda en la que tocaba el bajo. En sus redes sociales ejerce como comentarista musical y publica listados de las mejores bandas, solistas, cantantes. Sobresale si gusto por Pink Floyd.

Antes de la cárcel, YosStop y Gerardo disfrutaban mucho viajar a la playa, en la que se tomaban fotos que compartía la influencer con mensajes de amor.

Mientras YosStop estuvo en prisión, Gerardo fue su vocero: a través de él, Josseline mandaba mensajes a sus fans y daba a conocer cartas que escribía.

En el cumpleaños de YosStop, González le escribió un mensaje en el que le echaba porras y le aseguraba que un día saldría de la cárcel. Ese día fue ayer.

