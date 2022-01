¿Quién es Sergio Mancera, el guitarrista que dieron por muerto durante siete horas?

Si los médicos se dieron cuenta de que Sergio Herrera Mancera no era el paciente muerto, fue porque es un guitarrista famoso y vieron su foto en televisión. Su leyenda comienza al ser parte de la primera alineación de El Tri (cuando todavía se llamaba Three Souls in my Mind) y componer algunos de sus primeros éxitos junto a Alex Lora.

Herrera Mancera es papá del comediante Radamés de Jesús, quien contó la insólita historia que vivió el guitarrista en el Hospital Balbuena. Sergio, de 63 años, ingresó por una trombosis el jueves y horas más tarde, los médicos informaron a sus familiares que tenía Covid, que lo iban a intubar y que tenía una sonda para poder alimentarlo.

Hacia las nueve de la mañana del día siguiente, se les informó que Sergio Herrera había muerto. La noticia circuló por redes sociales, radio y televisión. Los médicos del hospital, incluyendo al director Yuri Carmona, al ver las fotos de Sergio Herrera, se dieron cuenta de su error: el paciente que murió era otro. La noticia se la dieron a conocer a la familia cerca de las cuatro de la tarde, siete horas después y cuando incluso ya había llegado el servicio fúnebre.

De gira por Sudamérica con El Tri

En Machu Pichu, con Alex Lora

Sergio Herrera, conocido en el mundo del rock como el Condor, se considera “bluesero de corazón y rockero de alma”. En una entrevista con la desparecida revista Conecte, Herrera narró que después de 14 años de rodar con El Tri, se sentía cansado de las giras. “Además sentía que ya no éramos un grupo de rock”, dice Herrera, quien para esas fechas (finales de los años 80) se dedicaba a hacer música para películas.

Con un estilo de rock progresivo, había hecho la música para “Olor a muerte. Pandilleros”, filme de Ismael Rodríguez Jr., para quien trabajó en otros dos proyectos.

Ya fuera de El Tri, Sergio Herrera siempre ha intentado levantar un proyecto como solista, aunque lo detiene el hecho de que nunca ha encontrado el cantante adecuado. En la década de los noventa, sin embargo, se aventuró su propio vocalista “porque hoy ya cualquiera canta”, dice.

Mancera funda el grupo Babe, en los noventa

Sergio Herrera fue el director musical del lanzamiento de Benny Ibarra, para quien tocaba la guitarra en sus conciertos en vivo. “Están lanzando fuerte al chavo”, dijo Herrera en aquella época en la que Benny salió de Timbiriche para lanzarse como solista.

Con El Tri, Herrera compuso ‘Salty dog blues’, ‘El vicioso’ y ‘Déjalo sangrar’, en la que Sergio tiene un solo de guitarra memorable en un estilo de blues y jazz.