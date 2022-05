Quién es Mayeli Alonso, la primera expulsada de 'La casa de los famosos

Aunque se decía que Laura Bozzo o Nacho Casano saldrían se 'La casa de los famosos', Mayeli Alonso fue la primera expulsada de esta segunda temporada del reality de Telemundo.

Pero ¿quién es Mayeli Alonso? Se hizo famosa por su matrimonio con el cantante Lupillo Rivera durante 13 años. Esa fama la llevó a participar en el reality 'Rica, famosa, Latina', que se caracterizaba por los pleitos de sus protagonistas.

Según ella, ha pasado situaciones muy fuertes, como la pérdida de un bebé tras una golpiza. En 'La casa de los famosos' reveló: “En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé [...] He pasado cosas bien cabronas".

“No quiero decir el nombre, pero fue una mujer [...] Fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos”, Y sí fue algo muy fuerte, de hecho nunca había hablado así, solamente a la gente cercana", compartió en el reality.

Mayeli es originaria de Chihuahua, México. Tuvo dos hijos con Lupillo Rivera y se divorciaron en 2019. Ganó gama como gerente general de Town of Lashes, una tienda en línea de pestañas postizas.

También tiene una tienda en línea llamada Evolution Fits, donde vende suplementos alimenticios y pastillas para bajar de peso, con su nombre y foto en el frasco.

Según su sitio web, "todo comenzó cuando decidí que ya era suficiente; Ya no continuaría compadeciéndome de mí misma y sufriendo problemas de imagen, pero podría hacer algo al respecto. No solo me lo merecía yo, sino que mis hijos, familia y amigos también lo merecían. Con el propósito de ser una mejor versión de mí, hice realidad mi voto de amarme lo suficiente como para comenzar a cuidarme mejor".

"A medida que evolucioné, hubo momentos en los que me sentí perdida, frustrada y estancada y necesitaba ayuda para desarrollar nuevos hábitos para llevar un estilo de vida más saludable, pero seguí adelante con mi nuevo régimen. Y así superé la depresión y el sobrepeso. Este recuerdo vívido fue una de varias lecciones que aprendí en mi viaje, encendiendo en mí el deseo de ayudar a las personas a romper con las prácticas autolimitantes ofreciéndoles herramientas que los ayudarán en el proceso. Y así creé Evolution Fit", escribe Mayeli Alonso.

Esto dijo al salir del reality.

Ante su salida, Mayeli comentó sentirse "contenta por la oportunidad de demostrar lo que es. Soy una mujer sin filtros, desafortunadamente hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza la voz. No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa, me siento sumamente feliz de que Osvaldo se haya quedado en vez de mí, sé las ganas que le está echando y yo apenas estoy iniciando mi carrera".

