Quién es Marie Claire Harp y por qué está conquistando el regional mexicano en Bandamax

Llegó arrasando a México y sigue pisando fuerte en la industria de la televisión. Marie Claire Harp dejó atrás una carrera consolidada en el medio artístico en su natal Venezuela para probar suerte en tierras aztecas, y no sólo se le abrió una puerta, sino varias.

Ahora, la joven de 28 años conquista con su simpatía, belleza y espontaneidad a la audiencia de Buenos días Bandamax cada mañana, en lo que ha sido su debut en Televisa. ¿Su nuevo reto? Ser la conductora invitada del programa Más noche, de Israel Jaitovich.

La ex reina de belleza comenzó su carrera hace ocho años cuando concursó con unas medidas perfectas: 90-60-90, en el certamen Miss Venezuela, trampolín que le sirvió para incursionar en la conducción y ganarse su lugar en el programa matutino más visto de la televisión venezolana, Portada’s, siendo, además, imagen del tradicional calendario anual de una importante marca de cerveza.

“Mi debut en México fue este año en Buenos días Bandamax, un reto que estoy enfrentando con mucho cariño, respeto, dedicación y agradecimiento. Siempre he sido fanática de México, por lo que es una gran satisfacción para mí poder estar haciendo carrera en este país.

Tenía siete años viajando para acá, y este año decidí darme la oportunidad de expandir fronteras y abrirme paso en la industria fuera de Venezuela”, comentó Marie Claire, quien además de presentadora y modelo, es abogada.

Esta talentosa mujer está consciente de que el público y la forma de hacer televisión es distinta entre Venezuela y México, pero nunca ha sido un obstáculo para ella; al contrario, la hace prepararse más, por lo que está tomando clases de acento neutro. “Yo ya me considero méxico-venezolana, entonces, no se me ha hecho tan complicado adaptarme.

Si te gusta realmente lo que haces, disfrutas la música y la cultura, se te hará más fácil el camino. No existen nacionalidades al momento de querer salir adelante y demostrar todo el potencial que uno tiene”, expresó a TVyNovelas.

Confiesa que a veces hay palabras que no entiende, pero no le da pena preguntar ni temor a equivocarse, pues le encanta aprender, y ya le tiene amor al género del regional mexicano. “He tomado todo con mucho humor, cuando no entiendo algo, lo pregunto. La gente sabe que soy venezolana y me perdona, además de que me recibe con cariño en sus hogares”, dijo.

Con apenas mes y medio al frente del matutino de Bandamax, el canal las estrellas le sonríe a Marie Claire, pues fue invitada a conducir junto con Israel Jaitovich el programa Más noche.

“La oportunidad se dio de forma muy cómica, porque me invitaron al programa para promocionar Buenos días Bandamax, y participando en un sketch, que era como un casting, me hicieron la propuesta de formar parte de Más noche, y estoy supercontenta, porque aparte este programa tiene la particularidad de que se ve en Venezuela, y ha sido bien bonito que desde allá muchas personas me escriban para felicitarme y comentarme”.

