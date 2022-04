Quién es Manelyk, de dónde la sacaron y quién fue su 'narconovio'

Este martes 26 de abril, se confirmó a Manelyk como participante de 'Las estrellas bailan en Hoy', y a decir de sus primeras declaraciones, llegó dispuesta a todo y a ganar. Pero ¿qué le da valor? ¿Quién es Manelyk?

"Acuérdate de mí, porque vengo a ganar", dijo Mane cuando la presentaron en el reality del programa Hoy.

Con 14 millones de seguidores en Instagram, más de 1 millón de suscriptores en YouTube y varios sencillos como cantante, Manelyk González es toda una celebridad.

Inició como modelo, pero su fama explotó a raíz de su participación en la primera temporada del reality de MTV 'Acapulco Shore', donde estuvo hasta 2020, en la séptima edición. Lo que inició como una fiesta, después se convirtió en un dolor de cabeza para ella, pues ni le pagaban bien, según ella.

"Yo llegué y pues espectacular: 'me van a pagar porque me empede', esa era mi mentalidad. (...) Nos pagaban una mierda... 200 mil pesos por temporada", confesó a 'El minuto que cambió mi destino'.

Sin embargo, asegura que ser estrella de reality show la enseñó a "trabajar, a ser responsable, a madurar. A decir: 'oye tienes una responsabilidad y lo tienes que hacer bien', y no puedes llegar ni borracha ni decir: 'ay, ¿mi amor me pagas el día para no ir?'. No puedo mandar otra Manelyk tengo que llegar yo. Me cambió mucho para bien".

¿De dónde es y qué estudió Manelyk?

Originaria de la ciudad de México, Manelyk González Barrera nació el 12 de enero de 1989. Abandonó sus estudios y se convirtió en edecán y modelo. Desde siempre mostró habilidades en el baile, y se lucía en clubes para caballeros; en redes sociales se dice que trabajó en un table dance.

Antes de la fama, fue novia de David García, mejor conocido como El Pistache, uno de los integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito. De hecho, se dice que durante la primera temporada de 'Acapulco Shore', ella se comunicaba con él constantemente. El Pistache está preso en un penal federal.

El periodista Carlos Jiménez difundió una imagen de Manelyk con su "narconovio", por lo que a ella no le quedó más que admitir el romance: "No lo niego, sí lo conozco y tuve una relación con él, pero hasta ahí".

Ya con fama, Manelyk se convirtió en empresaria. En 2016 inauguró MANE Beauty & Spa, donde brinda tratamientos para el rostro y cuerpo. También ha tenido una línea de protectores para celular.

Mane también ha vendido trajes de bajo, con su propia línea llamada Manelyk Swinwear; sin olvidar su línea de fajas hechas en Colombia.