Quién es Jerry Velázquez, el actor mexicano que se declaró gay en redes sociales

Jerry Velázquez tiene un peso menos sobre su pecho. A través de un largo mensaje publicado en redes sociales, el actor y comediante mexicano se sinceró con el público y declaró abiertamente ser gay.

"Tenía mucho queriendo decir esto: soy gay y me hace muy feliz poder decirlo. Llevaba mucho tiempo cuestionándome: ¿por qué a pesar de que deliberadamente lo he dejado tan claro, nunca me he atrevido a decir las palabras tal cual? Y es porque siempre me sentí protegido al tener el beneficio de la duda", contó.

Velázquez, que recientemente estrenó la película 'Mi suegra me odia', relató en su publicación que "omitía partes de su vida" para evitar sentir mal a otros, orillándolo a incomodarse; sentirse "limitado por el miedo". También confesó sentir temor a "perder oportunidades de trabajo" por los prejuicios que recaen sobre la comunidad LGBTIQ.

Pero, ¿quién es Jerry Velázquez? ¿en dónde lo hemos visto? ¿y por qué deberíamos esperar que su confesión supere cualquier monomanía en la industria?

¿Quién es Jerry Velázquez?

Jerry Velázquez, nacido el 30 de marzo de 1990 como Gerardo de Jesús Velázquez Molina, es un actor, cantante y comediante mexicano con una larga carrera en doblaje, teatro, televisión y proyectos digitales.

Debutó en 2007 en el reality de televisión 'High School Musical: La selección', donde demostró su talento para el canto y la actuación. A esto le siguió una breve gira con otros integrantes del show de Disney y su primer musical en teatro: 'Hairspray'.

Entre 2009 y 2013 trabajó en otros programas de Disney Channel como 'Cuando toca la campana' y 'Violetta', además de prestar su voz en series como 'Glee', 'Buena suerte, Charlie' y '¡Qué onda!'.

A pesar de sus múltiples créditos en la pantalla chica, el verdadero lugar donde Jerry Velázquez ha brillado es el teatro, participando en obras de todos los tamaños con temporadas exitosas. Entre sus trabajos más destacados en las tablas se incluyen los musicales 'Rent', 'Los locos Addams', 'Eres bueno Charlie Brown', 'Como Quieras Perro Ámame', 'Bule Bule' y 'Casi Normales', adaptación mexicana de la obra 'Next to Normal', que le valió el premio Metro a Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical en 2019.

'Con lugar', 'Me caigo de risa' y la consagración de Jerry Velázquez en televisión

En 2017, Jerry Velázquez participó en la serie con temática gay 'Con lugar', donde interpretó a una de las parejas de "Aarón" (Andrés B. Durán), el protagonista de la historia.

Su actuación en la webserie amplió su base de seguidores, quienes no dudaron en encender sus televisores para ver su trabajo en la telenovela 'Caer en tentación', al lado de Silvia Navarro y Gabriel Soto.

Jerry Velázquez y Michelle Rodriguez en el set de 'Me caigo de risa' / Instagram: jerryvelazquez

En 2019 apareció en algunos videos del canal de comedia 'Backdoor', hogar de algunos famosos sketches de internet. Su consagración en la comedia se dio años después, cuando se integró al reparto del exitoso show 'Me caigo de risa' de Televisa.

Entre sus últimos trabajos se incluyen el doblaje de 'Aladdin', donde dio voz al personaje principal y la serie animada 'Monsters at Work'. También apareció en las series 'Las Bravas FC' de HBO Max y 'Lotería del crimen' de TV Azteca. Recientemente presentó su primer trabajo en cine: la comedia 'Mi suegra me odia', protagonizada por Itati Cantoral.

¿Quién es la pareja de Jerry Veláquez?

De acuerdo con diversos portales, Jerry Velázquez tiene una sólida relación con el director Salvador Suárez, quien acaba de estrenar la película 'Navidad en Vivo'.

Jerry Velázquez y Salvador Suárez / Instagram: salvador_so

De hecho, ambos se han dejado ver en repetidas ocasiones en sus redes sociales, posando cariñosamente en viajes o compartiendo logros profesionales, como el reciente premio Metro que Suárez recibió por su trabajo en el musical 'Siete veces adios'.

