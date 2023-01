Quién es Genaro Lozano, el conductor que reemplazó a Paola Rojas en Las Estrellas

Las noticias de las 8 de la mañana en Las Estrellas tienen un nuevo rostro. Después del emotivo final de ‘Al Aire con Paola Rojas’, inició sus transmisiones ‘Por las mañanas’, revista informativa encabezada por el politólogo y profesor Genaro Lozano, quien llega a uno de los espacios más importantes de la televisión mexicana para poner énfasis en temas sociales, políticos y culturales que preocupan a un país en permanente transformación. Pero, ¿quién es Genaro Lozano?, ¿cuáles son sus motivaciones? y ¿qué pasará con Paola Rojas?

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia es un destacado politólogo y personalidad de los medios de comunicación mexicanos. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como un doctorado y maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research. Desde 2007 es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y en el de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

A lo largo de su carrera, Genaro Lozano ha publicado en medios relevantes como The Washington Post, Reforma, Esquire y Harper's Bazaar. Además de editar la Revista Foreign Affairs Latinoamérica y escribir más de una docena de libros académicos y de divulgación.

En 2012, después de su participación en el movimiento #YoSoy132, Lozano fue invitado a conducir el programa ‘Sin filtro’, con el que Noticieros Televisa dio voz a estudiantes universitarios. Años después, en 2019, Lozano se integró a la mesa de análisis ‘Tercer Grado’, junto a personalidades como Denise Maerker y Leo Zuckermann. En los últimos meses, el politólogo estuvo al frente de ‘Hora 21’, el noticiero de FORO líder en audiencia en el horario prime time.

Las causas que inspiran a Genaro Lozano

Desde el inicio de sus actividades profesionales, Genaro Lozano se ha destacado como un referente en la lucha por los derechos LGBTIQ+, comunidad a la que pertenece. De hecho, fue cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+ y autor de libros como ‘Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance’ y ‘Same-Sex in the Americas: Policy Innovation for Same-Sex Relations’.

En 2020, durante la celebración del PRIDE en México, Lozano publicó un post en Instagram donde habló sobre las dificultades que enfrentan personas homosexuales al momento de confesar su orientación. “Todavía persisten conductas homofóbicas que hacen que salir del clóset siga siendo un privilegio más que un derecho. Yo no tuve ese privilegio. Mi familia no era de la vela perpetua, pero tampoco estaba lista para aceptarme al 100 cuando salí del clóset. Mi salida no fue tersa con mis padres. Afortunadamente, en cuestión de meses me apoyaron, dejaron de preguntar por mis novias y abrieron los brazos a mi novio”.

También se ha manifestado a favor de los derechos de los animales (o animales no humanos, como se refiere en redes).

¿Qué pasará con Paola Rojas después de su salida del aire?

A pesar de su salida de Las Estrellas, Paola Rojas continuará trabajando en la pantalla chica.

De acuerdo con un comunicado, la periodista mexicana será la encargada de dirigir y conducir un nuevo programa en N+ Media, con el que se busca fortalecer la apuesta de la plataforma con audiencias digitales.

Además, seguirá colaborando en el programa ‘Netas divinas’ de Unicable, al lado de Consuelo Duval, Galilea Montijo, Daniela Magún y Natalia Téllez.

