Quién es Cinthia Aparicio, la joven prometida de Alexis Ayala y sus mejores fotos en bikini

Ella con 29 años y él con 57, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio viven un tórrido romance que se confirmará en el altar, luego de que se comprometieron con un impresionante anillo que el actor le dio a la joven en medio de un viaje por Europa.

Un año de noviazgo bastó para confirmar que quieren pasar su vida juntos, por lo que no dudaron en presumir su compromiso y felicidad. Ella mostró emocionada su anillo y completó su publicación con un "Sí, en todos los idiomas”.

¿Cómo se conocieron?

Ambos se conocieron en las grabaciones de Si nos dejan, telenovela que se transmitió con éxito en Estados Unidos y México. El actor comentó: "'Si nos dejan' me vino a traer muchas cosas buenas: seguridad, tranquilidad de que puedo seguir en un foro, en un escenario, y hacer las cosas como son, como me gusta hacerlas; me empieza a dar una seguridad personal, y comienzo a trabajar conmigo, a tomar terapia, y ya al final de las grabaciones me da algo sensacional y maravilloso que se llama Cinthia, por lo que comenzamos a labrar un camino".

Cinthia nos contó qué la enamoró del actor: "Justo eso le dije cuando se me acercó: 'A mí no me importa que seas Alexis Ayala, ¿eh?'. A mí eso me vale, pero me enamoró que conmigo no es Alexis, conmigo es David; conmigo está la persona… Nos reímos como creo que nadie lo ha visto nunca, al menos, no el público… Se ha vuelto mi cómplice, mi equipo y lo admiro; para mí, la admiración es todo. Me gusta que sea un fregón, porque me impulsa y me hace pensar 'yo también quiero ser así, y que él también me admire'".

¿Dónde la hemos visto?

Originaria de Papantla, Veracruz, su pasión es la actuación y como muchos famosos, comenzó sus primeros pasos en Televisa con programas como 'La Rosa de Guadalupe', 'Como dice el dicho' y 'Esta historia me suena".

Trabajó en telenovelas y series como 'La Usurpadora' y 'Si nos dejan', donde conoció a su futuro esposo. También participó en la tercera temporada de 'Las estrellas bailan en Hoy', donde se llevó el cuarto lugar junto a Óscar Medellín, con quien logró calificaciones perfectas por lucirse en la pista de baile.



Tiene cuerpazo.

Cinthia Aparicio ya demostró que sabe bailar y actuar, pero en redes sociales también presume su delineada silueta en bikini…

