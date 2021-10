Quién es Alejandra Robles Gil, la protagonista en 'Contigo sí'

Cuando en 2012 Alejandra Robles Gil hacía sus pininos como actriz en la telenovela de Juan Osorio Porque el amor manda, estaba lejos de imaginar que unos años después se convertiría en protagonista de una novela en Televisa, empresa donde se formó y ha desarrollado toda su carrera artística.

Sin embargo, el tiempo pasó y los productores fueron poniendo sus ojos en ella; el estelar no le llegó de la noche a la mañana, lo trabajó y lo consiguió haciendo una diversidad de personajes en proyectos como Corazón indomable, La Gata, Que te perdone Dios, Simplemente María, Sin rastro de ti y, su gran trampolín: Imperio de mentiras.

Ahora la veremos sufrir en Contigo sí, la nueva versión de Viviana, aquella entrañable historia que lanzara al estrellato a Lucía Méndez cuando a finales de los 70 coqueteaba con el público que terminó amándola.

Alejandra Robles Gil estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Hace unos meses, platicamos con ella sobre la posibilidad de ser protagonista de alguna telenovela y nos dijo: "Me encantaría un protagónico con un personaje que me rete, que sea una mujer fuerte. Considero que el hecho de hacer un protagónico te hace llegar a más personas".

Antes del estreno de la nueva telenovela, esta semana platicamos con ella sobre su nuevo trabajo en 'Contigo sí'.

¿Cómo vives este momento tan trascendental en tu vida? Me siento muy contenta, bendecida. Yo no dejo de convencerme del gran equipo que hemos logrado en esta producción, eso me hace sentir segura y confiada de que los resultados serán los esperados. Y es que, además, lo estamos haciendo con todas las ganas y todo el amor.

¿El protagónico fue algo que soñaste y anhelaste durante mucho tiempo? Sí, claro. Realmente este es mi sueño cumplido, me lo está cumpliendo Nacho Sada y le estoy sumamente agradecida por ello, por creer en mí y por darme la oportunidad con un personaje tan bello y tan bien escrito. Siento que eso también tiene muchísimo que ver; yo me siento feliz cada vez que leo un capítulo, termino, y de inmediato quiero saber lo que ocurrirá luego. El personaje es complejo, no es un reto sencillo, ya que tiene una evolución, y eso como actriz me llena mucho. Que den la oportunidad, el voto de confianza para una protagonista así, me hace sentir muy comprometida con la producción y el público.

¿Trabajaste mucho por estar aquí? Fueron muchos años, empecé a los 21, y ya llevamos mucho tiempo en esta búsqueda. Y sí, lo trabajé mucho, pero hoy que lo tengo, quiero trabajar más todavía, y no me voy a conformar, voy a seguir trabajando para seguir creciendo lo suficiente como para que me den más personajes interesantes que les llegue al corazón.

¿Cómo está el ego en estos momentos? Con los pies en la tierra. Gracias a Dios tengo una familia hermosa, y eso siempre me ha mantenido fijada al piso, yo sé perfectamente quién soy, no tengo duda de eso, este es mi trabajo, lo hago con todo el corazón y me encanta lo que hago, lo disfruto muchísimo, pero eso no me cambia como ser humano. Al contrario, me sigue manteniendo exactamente en el mismo lugar, y eso lo aprecio y lo valoro muchísimo.

Tú que eres madre de dos niños, ¿cómo harás para atenderlos ahora que pasas el día metida en un foro? Yo creo que lo mismo que he hecho en todos los proyectos. Desde que me convertí en madre he dicho que el tiempo de calidad es lo más importante, y ahorita me ha tocado extrañarlos, pero también estoy con la certeza de que ellos saben que esto es por y para ellos.

El personaje que interpretas en Contigo sí lo hicieron anteriormente Lucía Méndez y Biby Gaytán. ¿Llegaste a ver Viviana y Camila? ¡No! No las vi, a ninguna de las dos, pero lo que sí sé es que fue el gran despegue de Lucía Méndez en las telenovelas, y ahora que me toque a mí, espero tener el mismo augurio y la misma suerte (risas). Finalmente, es una telenovela muy rosa.

¿Cómo ves que estas historias están volviendo a la pantalla mexicana? Traer estas historias de regreso a la pantalla es como un bálsamo para estos momentos que estamos viviendo; con todo lo que está pasando afuera es muy agradable poder prender la tele y ver este tipo de contenidos en los que mostramos amor, historias que apapachen y que logren cierta identificación con la audiencia. El mensaje sería cómo poder salir de ciertas situaciones; la telenovela es muy clásica, pero está muy bien adaptada a la actualidad, eso le va a llegar al público al corazón.



