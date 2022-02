¿Quién dice la verdad sobre la ‘boda’: Victoria Ruffo o Eugenio Derbez?

Las revelaciones que hizo el actor que se disfrazó de sacerdote para la fiesta en la que Eugenio Derbez le entregó a Victoria Ruffo los anillos de matrimonio, refuerzan la idea de que la 'boda' entre los actores fue solamente una broma.

Derbez ha defendido siempre la versión de que Ruffo sabía que aquella fiesta que se realizó en un hotel y con un vestido de bodas prestado y con pizzas y hamburguesas había sido una manera simpática de entregarle la argolla con la que fingieran ante la prensa que estaban casados.

Este fin de semana, el actor que se disfrazó de cura aquel día, Marcial Casale, rompió el silencio: “No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo lazo, no hubo firma… Si hubiera querido engañar ¿ustedes creen que lo habría hecho así? Yo creo que no. No fue un engaño. No hubo lo que es una ceremonia, no le hagamos al cuento”.

Victoria Ruffo pocas veces ha hablado de la ‘boda’. Una de ellas fue en 2009, cuando le contó a Gustavo Adolfo Infante que aquella vez ella nunca se dio cuenta de que era una broma y por el contrario, pensó que efectivamente se estaban casando.

“A lo lejos veo un cuate, vestido de padre. Yo no lo conocía. Nunca me había casado, yo me estaba casando. Hasta que me casé con Omar (Fayad) supe que había que hacer que amonestaciones, y que el acta de nacimiento. Asumí que nos estábamos casando, hubo argolla y todo el rollo. Comimos pizzas y de ahí corrimos al Ángel de la Independencia a tomarnos unas fotos”, dijo Ruffo.

El relato de ambos coincide hasta el momento en que el ‘sacerdote’ los casa. De acuerdo con Ruffo, el hecho de que estuviera ahí su familia, que le hayan puesto un vestido y las argollas, fueron suficientes para engañarla.

En el relato de Derbez, en cuanto llegaron a la fiesta y le pusieron el vestido y se lo amarraron con masking, ella supo que era un juego. El actor agrega que anteriormente, ellos mismos habían ido a comprar las argollas puesto que habían acordado que públicamente dirían que estaban casados.

Hace tres semanas, Eugenio reafirmó su versión. El sábado, el actor Marcial Casale, reforzó la versión de su amigo. Ruffo, por su parte, hasta ahora no ha respondido ante las nuevas versiones de su ex esposo y su amigo.