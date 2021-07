¡Queta Lavat así triunfa en TikTok a sus 92 años!

Con casi ocho décadas de trayectoria artística, Queta Lavat es una de las pocas leyendas vivas de la llamada Época de Oro del cine mexicano.

Comenzó en los escenarios a los 15 años y compartió créditos con estrellas como Pedro Infante, Mario Moreno “Cantinflas”, Sara García, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, Fernando Soler, Jorge Negrete y Mauricio Garcés, entre muchos otros. Desde el 2005 no ha recibido ofertas para trabajar en cine, por lo que ha enfocado su trabajo en proyectos de teatro como Conversaciones con mamá (2017), y de televisión, El hotel de los secretos (2016), donde interpretó el personaje de “La Nena” Limantour, y La usurpadora (2019).

La gran sorpresa ha sido que, a raíz de la pandemia y con la aparición de la plataforma de videos TikTok, la primera actriz se ha convertido en todo un fenómeno en esta red social, donde ha conquistado a jóvenes y adultos de todo el mundo.

“Todo surgió a raíz de mi cumpleaños, vieron que mucha gente me felicitó y me propusieron hacerlo. Estoy muy contenta porque, como usted ya ha visto, comparto anécdotas, recetas y cosas personales. La verdad es que veo los otros tiktoks y casi todos son muy groseros, vulgares y corrientes, nada que ver conmigo. Yo creo que por eso he tenido mucho éxito, pues en menos de dos meses ya tengo 200 mil seguidores”, expresa orgullosa.

Cada dos semanas graba el contenido que un equipo le ayuda a compartir en la plataforma. “También hay una maquillista y una peinadora que me ayudan, pero yo preparo mis grabaciones y todos mis consejos. Por ejemplo, las recetas que doy son las que aprendí de mi abuela y mi mamá; aunque no soy chef, tengo toda la vida guisando y sé hacerlo como antes, por eso me da mucho gusto cuando me dicen que gracias a mí aprendieron a hacer arroz o que ahora ya comen frijolitos. Nada más ha sido la práctica de tantos años, porque tengo toda la vida de guisar y me gusta muchísimo la cocina. Son cosas sencillas pero que les sirven, porque hay tantos muchachos que viven solos y no saben preparar nada”.

Para la actriz, esto también representa una oportunidad de conocer personas en diferentes latitudes. “Quizás a muchos de los que ya no tienen a sus abuelos les gusta verme para sentirse acompañados. Tengo unos comentarios muy bonitos, preciosos, de gente de todos lados. No se imagina cómo los disfruto y qué cantidad de comentarios agradables me llegan todos los días”.

Esto se debe también a los mensajes alegres y edificantes que transmite en cada video pues, asegura, sigue soñando como niña, tal como lo dice en uno de sus consejos. “Sí, claro, yo me entusiasmo con todo, y me ilusiono. Vivo con mucho optimismo, y eso es lo que me hace ser tan feliz y haber durado tantos años sana. Gracias a Dios estoy muy bien todavía, a pesar de que en febrero cumplí 92 años de vida apenas”, bromea Lavat.

La intérprete afirma que no lleva una vejez solitaria ni se ha sentido abandonada. “Vivo sola porque mis cuatro hijos (Teresa, Enrique, Armando y Pablo Carrillo) ya han hecho su vida aparte, pero nos vemos muy seguido, y tengo además dos ayudantes porque, aunque vivo en un departamento, me gusta estar muy bien atendida”.

Otra de las cosas que le gustan es viajar por el mundo. “No lo conozco todo, pero sí bastante; tengo una colección en la cocina con más de 200 tazas que he ido juntando en mis viajes, y otra colección también de cucharas que luego aparecen en mis videos, aunque ya no sé cuántas son. Y todavía voy a seguir viajando porque, ahora en septiembre, planeo irme a Europa. Tengo pensado ir a España, que es uno de los países que más disfruto, y a Alemania, porque se casa un nieto que vive allá y tengo que estar en la boda”, concluyó.



