¡Quería verla en la cárcel! Ex de Yrma Lydya que le pagaba mensualmente la acusó de ROBO

La cantante Yrma Lydya fue asesinada el pasado 23 de junio y su entonces pareja, Jesús 'N', es actualmente sospechoso directo del crimen Pero antes de ese matrimonio, la incipiente artista tuvo un romance con el fallecido empresario Carlos Quiñones.

Él le llevaba más de 45 años y sostuvieron una idílica historia de amor que, entre otras cosas, incluyó un contrato fuera de serie con pago de por medio, y culminó en una infidelidad y una denuncia por robo contra Yrma.

Carlos Quiñones había prometido unas cirugías a Yrma Lydia, luego de que ella insistiera a pesar de las primeras negativas del empresario. Sin embargo, según versiones de un trabajador de Quiñones, que nos pidió permanecer en el anonimato, Yrma habría cometido una infidelidad con el propio cirujano plástico.

Primero, ¿por qué decían que eran padre e hija? Por indicaciones de Quiñones; de alguna manera se avergonzaba de presentarla como su pareja, más al principio.

¿Cómo la conoció? En una fiesta; ella tenía 16 años. A él le gustó, pero no se atrevió a más, así que no hizo nada más. Al cumplir 18 años, él la volvió a buscar, es ahí donde Quiñones le propone algo y ellos formalizan la relación.

¿Cuánto tiempo duraron juntos? Casi cuatro años, más exacto pudiera ser tres años siete meses; luego ya tuvo una relación con el cirujano plástico y después con este señor (Jesús “N” ).

¿Por qué se dio esto? Quiñones le manda arreglar la nariz con un cirujano plástico del Hospital Español, con ese doctor lo engaña y es cuando se separan. Yrma duró muy poco con el médico, casi enseguida anduvo con este señor (Jesús “N”). Carlos, al darse cuenta de la infidelidad, la corre del ST. Regis, ellos vivían ahí; duró poco porque luego Carlos hasta la denunció por robo.

¿Cómo? Sí, hay una denuncia que interpone Carlos porque ella le robó cosas, entre ellas ropa, relojes, dinero de la caja fuerte, tenis... y bueno, el outfit de Quiñones era muy caro, a él lo vestían marcas de lujo, todo, sus zapatos, camisas, sacos, corbatas…

La denuncia por robo contra Yrma Lydya

1. Es directamente de Quiñones contra su expareja.

2. Como parte de los hechos, él señala: “Me percaté que la imputada me estaba siendo infiel”.

3. Yrma Lydia es acusada de llevarse: trajes, pañuelos, playeras, chamarras, suéteres y cinturones, entre otras cosas.

4. El total estimado de ropa es de más de 71 mil dólares, más 88 mil dólares en relojes, 2 mil dólares en efectivo y 5 mil euros en efectivo, algo así como 3 millones 315 mil pesos.

El contrato de Yrma Lydya con su ex: decía que era su papá y él le pagaba 40 mil al mes

Quiñones murió antes de verla en la cárcel

Carlos Quiñones se contagió de COVID-19 y murió durante la pandemia el lunes 16 de noviembre de 2020. A pesar de la denuncia, Yrma Lydia le ofreció sus respetos y le agradeció sus enseñanzas. “No te voy a fallar y aunque terrenalmente no estés, toda la vida seguiré de la mano de tus valiosísimos consejos, y caminaré como sólo tú me pudiste enseñar. “Serás toda la vida mi motivo de hacerte sentir orgulloso de cada uno de mis actos, de mi canto, de salir adelante, y como tú siempre me lo decías: hay que echarle muchos huev… y ponerse las pilas al derecho, no al revés”.

