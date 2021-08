Quentin Tarantino, Juan Gabriel y el contraste de sus actos tras desprecio de sus mamás

Esta semana dio de qué hablar las declaraciones del cineasta Quentin Tarantino sobre la promesa de infancia que ha cumplido contra su mamá: no darle ni un centavo. Al igual que Juan Gabriel, vivió el desprecio de su madre, pero sus acciones, ya con millones en la bolsa, es constrastante.

En una conversación para el podcast de Brian Koppelman, el afamado director de cine confesó que su mamá nunca lo apoyó y lo regañaba por escribir guiones de películas en lugar de hacer la tarea. Hoy por hoy, es ganador de dos premios Oscar.

Recordó que su mamá le dijo que su carrera como escritor "estaba acabada"... "Cuando me dijo eso de esa manera sarcástica, yo pensé: 'Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verá un centavo de mi éxito. No hay casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No obtienes nada. Porque dijiste eso’".

El autor de clásicos como 'Pulp Fiction' o 'Kill Bill' ha acumulado una fortuna, pero no le ha comprado ninguna casa ni coche a su mamá, ni un centavo.

Es por eso que en redes sociales contrastaron su postura con la de Juan Gabriel, cuya mamá lo internó desde que era pequeño, siempre mostró rechazo y ni siquiera lo defendió de las golpizas de su hermano, como el Divo plasmó para su serie 'Hasta que te conocí'.

En la bioserie de Juan Gabriel incluso mostró el rechazo de su mamá ante las comodidades que le daba, pero aún así, Juan Gabriel le compró una casa... De hecho, compró la casa donde su mamá trabajaba como empleada doméstica para que ahora ella fuera la señora del inmueble.

Ambas madres sin duda marcaron las vidas de quienes con su trabajo artístico se volvieron famosos a nivel mundial, pero cada uno decidió cómo compartir o no algo de los millones de dólares que ganaron con su talento.

