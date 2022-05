Que siempre sí buscaron a Lola Cortés para los 20 años de La Academia

Aunque hace unos días dijo que ni le habían mandado un mensaje para invitarla a la celebración por los 20 años de 'La Academia', Lola Cortés ya confirmó que la producción ya la buscó para volver al reality.

La juez, que faltó en la tercera temporada de 'Las estrellas bailan en Hoy' luego de hacerle ver su suerte a los participantes en Televisa, podría hacer lo mismo, pero en TV Azteca.

La actriz aparece en Televisa con el programa 'Perdiendo el juicio', pero podría volver a la pantalla de la televisora del Ajusco si es que llega a algún acuerdo con la producción de La Academia, que celebra 20 años desde su exitoso estreno.

Lola confirmó a 'Ventaneando' que ya la llamaron: "hubo un... No quiero decir llamado, hubo un 'oye, queremos hablar contigo'. Nunca está de más escuchar, pero de eso todavía no sé, hasta que me llamen".

Pero a decir de Cortés, no le gustaría repetir la fórmula que la convirtió en la juez más temida de 'La Academia': "Me encantaría que fueran cosas favorables, no me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron, que lo que hicieron fue poner en duda el reality show y el concurso como tal".

Se trataría del regreso a un programa del que Lola ya había delatado lo que pasaba detrás de cámaras. Hace varios años, contó que todo era un montaje y que ella solo recibía instrucciones para ser la malvada de la historia.

"Era una bola de nieve y yo ya no podía salir de eso. Jolette, yo ya ni veía la actuación, por el chícharo me estaban diciendo, me decían, tienes que decir esto", recordó la actriz, quien admitió que no podía renunciar y que además necesitaba el dinero que le pagaban.