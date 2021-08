"Que si estoy gorda, que si estoy ancha"... Mariana Echeverría responde a críticas

Mariana Echeverría se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres que tras la maternidad se preocupan por los kilos de más que ganaron durante el embarazo; la actriz ha decidido llevar el proceso para recuperar su figura de forma natural, sin necesidad de recurrir al bisturí, y así lo ha compartido en sus redes sociales, donde se ha dejado ver en traje de baño. Sobre el tema platicamos con Mariana, a quien, por cierto, le ha ido tan bien con su pequeño Lucca, que ¡ya planea el segundo bebé!

Siendo que les ha ido tan bien, ¿ya planean un segundo bebé? "Lo empezamos a intentar, pero el doctor nos dijo que nos aguantáramos un poco más, que esperáramos al año de Lucca por todo eso de la cesárea, y decidimos seguir su recomendación, nos vamos a esperar todo este año, pero el siguiente continuaremos con la tarea.

Vimos que hace poco publicaste una foto en traje de baño y te ves muy bien, ¿cómo le has hecho para recuperar tu figura? "La verdad es que no soy de comer pura lechuga, me doy mis gustitos y trato de hacer un poco de ejercicio, pero a veces con la chamba y el hecho de que tengo que llegar a cuidar a mi bebé me es complicado ejercitarme, aunque todo con calma, el cuerpo es sabio y ya regresará a como estaba antes de embarazarme.

¿Cuántos kilos te faltan para estar en tu peso? "Como seis o siete todavía, estaba en 60 kilos cuando me embaracé, y subí a 72 más o menos, pero soy muy feliz.

Sin duda eres un ejemplo para muchas mujeres de que sí se puede sin necesidad de una cirugía estética… Sí, de hecho, muchas mamás me escriben eso, que se identifican conmigo. Al final, no soy la mamá estereotipo, de 90-60-90, soy una mamá real que va con el proceso natural del tiempo y poco a poco he ido bajando de peso.

"Creo que estoy demostrando en mis redes sociales lo que realmente pasa, que no sales con medidas perfectas y una cinturita; obviamente es lo que todas quisiéramos, pero ya no estamos en la era de los estereotipos, sino de la mujer real. En mi caso, he llevado mi proceso como debe de ser, a mi manera, nunca he sido de complexión delgada, pero lo estoy disfrutando mucho".

Entonces, ¿nunca te ha preocupado ni te has presionado por la cuestión del peso? ¡Nunca! Y he recibido muchas críticas, que por qué no bajo de peso, por qué ponen a la gordita… y yo simplemente no hago caso, dejo que pasen esos comentarios; estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que soy, de mi familia y con todo.

Hace unas semanas, Mariana publicó en Instagram un texto con su postura ante el tema de su peso:

"Quería subir esta foto por que recibo algunos mensajes de que si estoy gorda , que como no he bajado de peso con el baile , que si estoy ancha y me da tristeza que sean mujeres las que me ponen esos comentarios ; pero saben que YO me siento feliz , yo me siento plena , yo me siento guerrera , y me siento muy satisfecha con lo que he trabajado ,más allá de si baje de peso o no , ME SIENTO MUY MUY FELIZ logrando cosas que nunca creí imaginar así gracias a todos por sus mensajes de apoyo a los que me han seguido a lo largo de este reality . Vivan los cuerpos perfectamente imperfectos !!!!

