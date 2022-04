"¿Qué se supone que haga para ver a mi hijo?"; Julián Gil explota al recordar que no puede verlo

A Julián Gil le han dicho que su hijo se parece mucho a él, que es parlanchín como él y encantador como él.

Pero el actor de La Herencia lo sabe sólo por lo que le cuenta alguien más ya que sigue sin poder verlo.

"Es mi hijo, la verdad es que sí se parece a mí... aunque no he tenido la oportunidad de verlo, solo en fotos... y he visto fotos mías de chiquito y sí nos parecemos".

Matías es hijo de Gil y Marjorie de Sousa. La pareja tuvo un romance tórrido pero poco duradero ya que se separaron a los dos años de noviazgo. Para entonces, tenían ya a Matías, quien se convirtió en motivo de discordia entre la pareja.

El pleito llegó a tribunales hasta el punto de que Marjorie tiene actualmente la patria potestad del niño y Julián no puede convivir con él.

"Entiendo que lo están cuidando y lo están haciendo un buen niño pero eso sólo lo sé de oído, de lo que me cuentan", dice Gil.

Julián tiene muy claro que su caso es el de muchos otros padres que son víctimas del síndrome de alienación parental. Este síndrome es definido como "una polarización de los hijos o hijas a favor de un progenitor y en contra del otro (generalmente con el que no conviven), al que rechaza extremadamente y sin motivo aparente", de acuerdo con la psicología forense.

Gil está convencido de que a Matías se le ha puesto en su contra para que lo rechace y por eso explota cuando se le pregunta si tiene prohibido verlo, ya que la respuesta le parece obvia.

"Ustedes han visto lo que se ha luchado por mi hijo. ¿Qué más hago? ¿Qué se supone que yo haga para poder ver a mi hijo? No hay nada más que hablar".

En efecto, Julián Gil ha peleado por la vía legal la posibilidad de estar cerca desu hijo pero hasta ahora ha perdido la batalla.

Por eso se ha convertido en un activista en contra de la alienación parental, al que considera un "virus de la sociedad".

"No es el tema de mi hijo Matías, sino de millones de niños en el mundo y que toca a mucha gente. Pero increíblemente no hay soluciones, tenemos que empezar a lograr que esto no sea normal".

El actor explica que la experiencia con su hijo lo hizo entender la gravedad de la situación que viven muchos padres.