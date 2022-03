¿Qué pensaba Raquel Pankowsky de Martha Sahagún y viceversa?

“Hubiera querido no conocer a Martha Sahagún”, solía decir Raquel Pankowsky. Lo decía no por haber recibido un mal trato de parte de quien fue Primera Dama de México durante el sexenio de Vicente Fox, sino porque el encuentro la puso muy nerviosa, estresada y resultó algo incómodo.

Pankowsky realizaba por esos años (2000-2006) la parodia de Martita Según y se había convertido en un personaje muy popular en el programa ‘El privilegio de mandar’.

La revista ‘Época’, ya desaparecida, organizó un encuentro entre Martha Sahagún y Martita Según.

Fue una entrevista en la que la ex Primera Dama dijo abiertamente: “Puede haber algunas cosas que no me gustan (de la parodia) pero es un signo del nuevo México”.

Raquel Pankowsky decía que el personaje había surgido por azar, ya que un día, durante la grabación de una telenovela, Natalia Esperón le dijo que era igualita a Martha Sahagún.

Pero su éxito no radicaba solo en su parecido físico sino en la manera en el conocimiento y manejo que tenía de los temas políticos.

La actriz recordaba el encuentro como algo incómodo. “Se portó amable pero dura”, decía Raquel al recordar aquella entrevista.

Lo cierto es que después de conocerla, Raquel actuó todavía con más libertad en su parodia. “Ella pudo haberme detenido y no lo hizo. Lo único que me pidió es que le diera las gracias cada vez que hiciera la parodia”.