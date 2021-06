¡Que pase... la diva! Laura Bozzo, espectacular en traje de baño a sus 68 años

Como si se tratara de una modelo de revista de moda, Laura Bozzo apareció con un entallado traje negro con el que luce espectacular, y luce mejor que nunca, a sus 68 años.

Desde que participó en 'Las estrellas bailan en Hoy', Laura Bozzo insiste en enviar un mensaje positivo a mujeres de su edad, a no rendirse, sentirse bellas y siempre luchar por su felicidad.

"Me siento orgullosa de mi edad de mi cuerpo pero sobre todo de mi personalidad me vale lo que digan podemos ser hermosas a cualquier edad y cumplir nuestros sueños basta de sentirnos que no valemos que somos viejas NO depende de TI", escribió Laura.

Laura empodera a otras mujeres de su edad y confiesa: "La edad está en el alma. BASTA de insultar a las mujeres por la edad. Somos hermosas por siempre por cierto lo que más amo de mi son mis piernas".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!