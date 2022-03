"¡Qué miedo!": 'Chisme no like' llega a 'Venga la alegría' y ponen a temblar a medio elenco

Aunque antes destapaban escándalos del elenco de TV Azteca, ahora Javier Ceriani y Elisa Beristain forman parte de la programación de la televisora con su programa 'Chisme no like' que desde que inició la pandemia ha dado mucho de qué hablar.

Fue el pasado 1 de noviembre, cuando Flor Rubio y Ricardo Casares dieron la bienvenida a Javier Ceriani y Elisa Beristain a TV Azteca a través de un enlace, pues iniciaron transmisiones de su programa en el canal A+.

Pero este lunes 7 de marzo, Javier y Elisa llegaron a México y las puertas de TV Azteca se les abrieron. Incluso han transmitido su programa desde los pasillos de la televisora, y para promover su show, llegaron a 'Venga la alegría'.

"¡Qué miedo! ¡Qué miedo!", dijo Flor Rubio, mientras Ricardo Casares dijo: "Ok, fuera guantes", cuando estaban sentados con sus colegas.

Elisa Beristain le dijo a Ricardo: "Tú eres bien persignado. Siempre decía, por qué es tan seriecito, somos espectáculos, tenemos que hacer vibrar a la gente, ¡sacar mucho veneno!". Casares refutó: "Veneno, no, sacar verdad, muchas cosas son verdad".

Javier Ceriani dijo: "Yo me acabo de encontrar a William Valdés en los pasillos de Azteca y me miró mal, pero bueno. Me gustaría en algún momento aclararlo. Venimos en son de paz". Elisa anotó: "William Valdés, ya habíamos hecho las paces, pero en un podcast, ya lo escuché, se puso a hablar mal de Javier y de mí. Todavía no me lo encuentro... ¡William, te esperamos a la salida de Azteca!".

La presencia de los conductores no solo incomodó a Ricardo y a Flor, al punto de que ella dijo 'qué miedo', sino también a Horacio Villalobos y a William Valdés.

Y es que al hablar de "un podcast", Elisa se refería al podcast de 'Farándula 021', donde Horacio Villalobos y William Valdés recordaron cuando en Chisme no like se habló de ellos. En dicho programa, William no mencionó nombres, pero por lo que estaban hablando, fue más que evidente que se refería a Ceriani. "Todo viene de la frustración, porque él nunca ha podido hacer nada en su vida. Nunca ha podido ser contratado por estas grandes empresas, porque ha hecho su carrera aplastando a los demás entonces por eso, y lo que les digo, es muy grave lo que están haciendo".

La presencia de Javier Ceriani también debe incomodar a otros personajes de Tv Azteca, como Daniel Bisogno. Recordemos que en diciembre de 2020, en vivo en Ventaneando, el presentador dijo que el argentino tenía "jeta de bruja mal c*gida".

Javier Ceriani no se quedó callado en su momento, ante los "comentarios asquerosos, homofóbicos, perversos..." y hasta los retó. "Quieren joder a los que trabajamos", decía el presentador sobre la televisora.

Pese a esos desencuentros, ahora los conductores de 'Ventaneando' y 'Venga la alegría' tienen que coexistir en los pasillos de la televisora del Ajusco con los presentadores de 'Chisme no like'.

