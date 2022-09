¡Qué mello! ¿Por qué no crecía Carlitos Espejel? Él mismo bromeaba con la respuesta

"¿Qué pasa, chato? Yo estoy contento con mi estatura porque así como soy, ocupo poco espacio", decía en tono de broma y en su papel de Carlinflas (parodia de Cantinflas) Carlos Espejel en el año 1985, cuando tenía casi 13 años.

Aunque ya era un adolescente, su estatura todavía era tema de una polémica que quedó plasmada en la TVyNovelas de noviembre de aquel año.

Siempre en su personaje de Carlinflas, Espejel bromea en esa entrevista cuando se le pregunta si no piensa crecer nunca.

“Pues mira. La verdad es que ya lo he pensado pero todavía no me decido, chato. Me da miedo andar por las alturas”.

Finalmente Carlos Espejel sí creció hasta el 1.62 de estatura, lo cual es más que, por ejemplo, Salma Hayek.

Chiquidrácula en acción. A la derecha: el niño Carlitos Espejel

Sin embargo, siempre quedó la idea de llamarlo “Carlitos” por su baja estatura, incluso cuando, ya siendo adulto, tuvo un segundo aire de popularidad al interpretar nuevamente a Carlinflas en el programa de parodia política ”El privilegio de mandar".

Pero ya desde aquel 1985 era un artista de larga carrera. “Cabe recordar que Carlitos se inició participando en telenovelas. Fue en ”Al final del arco iris", en donde Carlos tuvo su primera oportunidad y parecía que podía continuar en el terreno del drama, pero casi en seguido ingresó al elenco de "Chiquilladas", en donde empezó a destacar… ¡como actor cómico!", se lee en el reportaje de la revista, en la que también se publican algunas fotografías: una de un show en vivo con el personaje de Chiquidrácula, otra en la que aparece con Juan Gabriel y un grupo de fans.

En ese momento, Carlitos era un adolescente de 1.25 de estatura pero la opinión unánime es que ya era un grande de la televisión mexicana.

“Las estupendas imitaciones de raúl Velasco, cantinflas, Juan Ruiz Healy y Guillermo Ochoa, entre otros, le ha valido el reconocimiento de los mismos ”afectados"".

Te recomendamos:

Carlos Espejel perdió por la pandemia ¡dos millones de pesos!

¿Dónde está el cuerpo de la reina Isabel II? Este es el protocolo para llevar su féretro