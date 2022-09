Qué le pasó realmente a la cara de Lyn May

Fue la reina de la noche, con un cuerpo monumental y una belleza única en México. Pero desde hace unos años, el rostro de Lyn May cambió y provocó que ella quisiera morirse al verse al espejo.

Pero ¿qué le pasó a su cara? Ocurrió cuando era joven y cayó en las garras de una charlatana. Ella misma recordó el episodio en una entrevista con Mara Patricia Castañeda:

"Estaba muy joven, no necesitaba inyectarme nada, tenía 29 años, a esa edad, ¿qué necesitas? Llegó una mujer y me ofreció ponerme los pómulos e inyectarme colágeno.. Uno ignorante, y paz, me inyectó aceite de cocina y me dio en la torre".

Lyn May recuerda lo que le pasó en la cara.

Poco a poco, su cuerpo comenzó a rechazar lo que le habían inyectado, y se le formaron "bolitas" en el rostro. "El problema es que al poco tiempo empiezas a sentir bolitas, y vas a que te la quiten, pero te cambian la bolita por una cicatriz. Ya no quedas bien", recordó la vedette.

Había un mito urbano, sobre que Lyn May quiso suicidarse cuando se vio al espejo. "Yo me quería morir, me veía en el espejo y me quería morir, pero otra vez mis hijas estaban de por medio y ellas me salvaron la vida. ¡Y aquí me tienen!".

En otra entrevista, para 'Ventaneando', Lyn May confesó que no le gustaba su aspecto: "Doy una entrevista y no me gusto, me veo horrible, duele, lastima... Quedé tramada, quería que me arreglaran y estuve recorriendo todos los médicos de México y no tenía resultados, sino que me dejaban peor".

Ahora envía un consejo a quienes se someten a tratamientos en busca de la belleza: "Que la gente no se deje inyectar nada, ahorita te ofrecen muchas cosas y no sabes qué es... Uno les cree, les dice que sí, pero mira, Alejandra Guzmán se salvó de milagro, muchas nos salvamos de milagro".

Hace un par de años confió en el cirujano José Achar para darle un nuevo rostro a la vedette, aunque ya nunca pudo ser la misma de antes.



