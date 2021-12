¿Qué le pasó a Yuridia en 'La Academia'? Ella cuenta el bochornoso momento del bikini

Después de salir de La Academia, Yuridia ha grabado cinco discos de estudio, dos en vivo y dos recopilatorios pero para llegar a este punto de su carrera, tuvo que sufrir algunas experiencias desagradables.

En el reality show, la cantante pasó por distintos momentos en los que tuvo conflictos con los maestros y la producción por su espíritu “rebelde” que la llevó, por ejemplo, a pedir que le cambiaran algunas canciones que le eran asignadas.

Pero el momento más complicado fue cuando se enfrentó con la psicóloga, quien puso un ejercicio de autoestima en el que Yuridia tuvo que ponerse un bikini.

“Tenía 18 años, estaba como en la adolescencia, yo era skatera, medio darks y jamás me ibas a ver en un bikini; cuando me hicieron eso todo se derrumbó de mí. Ahí quedó la dignidad, en ese momento”, contó Yuridia a el Escorpión Dorado en su programa de YouTube.

Con buen humor, la cantante recordó ese momento en el que se tuvo que poner frente a un espejo para hablar de su cuerpo y decir lo que no le gustaba de ella. Yuridia, en ese momento, dijo que lo que no le gustaba eran sus brazos, porque eran demasiado largos.

Pero con el Escorpión Dorado bromeó al recordar el momento.

“Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí. Tuve que actuar como que no me amaba, porque en realidad yo me adoraba”.