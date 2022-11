Qué le dijo Libertad Palomo a su famosa esposa cuando la encontró vestida de mujer

Que Armando Palomo admitiera que su identidad de género era el de una mujer y ahora la conozcamos como Libertad Palomo, no tiene nada que ver con su orientación sexual, por lo que siempre ha tenido a mujeres como parejas. La fallecida actriz Margarita Isabel fue su esposa, y ella la descubrió vestida con su ropa.

Así lo contó recientemente en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa 'El minuto que cambió mi destino'. Ahí recordó que desde niña supo que le gustaba vestirse como mujer. "Yo a muy temprana edad, yo a los 4 años me ponía vestidos porque me gustaban, me gustaba ponerme los vestidos de mi hermana que era un año más grande y cuando me llegaron a sorprender me dieron una tunda".

Explicó que renegaba de su verdadera identidad de género, por lo que se dedicó a tener un cuerpo masculino para evitar que le pudiera quedar la ropa femenina. "Dije 'nunca me va a entrar un vestido', me estaba negando; como yo siempre lo negué, como nunca lo quise aceptar, me perseguía esa sensación de necesito hacerlo".

A la par conoció a la actriz Margarita Isabel, con quien estuvo casado y tuvo una relación durante casi 13 años. Sin embargo, perduraba su necesidad de ser ella misma, pero sabía que tendría un costo doloroso porque podría perder su trabajo y a su familia... "a quien más me dolía lastimar era precisamente a Margarita y a mis papás".

Sin la posibilidad de evitar ser ella misma, un día Margarita Isabel la encontró vestida con su ropa.

“Margarita nunca lo supo hasta que ocurrió una situación en donde me encontró muy feliz poniéndome una peluca… ella se fue a hacer una película y yo no encontraba una camisa que me gustaba mucho… voy y abro el closet de Margarita y entonces es como un niño que lo dejas en una dulcería lleno de pasteles, tú decías ‘¡qué vestidos!’ Además tú sabes que Margarita era una señora muy guapa, muy sensual, muy bonita en su forma de arreglarse y cuando veo esos vestidos dije, ‘¿y si me pongo uno?’… no encontraba nada que me quedara hasta que encontré una falda ancha, encuentro una peluca, me la pongo, una blusa aguada, medio me maquillo”.

Fue entonces que su mujer la encontró en la sala, por lo que Libertad se escondió en el baño "y entonces ahí viene una tragedia porque Margarita creía que yo estaba con otra chava, entonces me dice, ‘ábreme la puerta y saca a la vieja gorda esa que tienes ahí adentro'. Y le digo, 'me acabas de arruinar una sorpresa que te tenía, te iba a hacer una fiesta con personajes de Isabel de Inglaterra, me iba a disfrazar de (la reina) Isabel'. No sabes, se me cayó la cara de vergüenza y eso fue tan fuerte para mí que dije, ‘no puedo lastimar a mi pareja, no lo vuelvo a hacer nunca en mi vida’. Eso fue lo que determinó no hacerlo nunca".

Sin embargo, la verdad salió a la luz tarde o temprano, y contó que años después le explicó a Margarita Isabel lo que realmente sucedió. "Se quedó muy sorprendida y me dijo, ‘déjalo es cuestión de fuerza de voluntad’, le digo, ‘no mira, fuerza de voluntad es dejar el cigarro. En este momento es el último cigarro que me vas a ver fumar, eso es fuerza de voluntad pero fuerza de voluntad no significa dejar de ser quién tú eres y yo estoy muy mal, si no arreglo esta situación ahorita yo no sé qué va a pasar conmigo'".

El resto es historia. Con la obra 'Aventurera', Armando Palomo pudo ser visto públicamente como 'La Bugambilia', y después admitió que en realidad era Libertad Palomo. Actualmente tiene una esposa y hace poco reapareció públicamente por un escándalo vecinal.

