"¡Que ladren los perros!": Pepillo Origel da la cara ante acusación de supuesto abuso

Desde hace tiempo, un joven insiste en su historia sobre una fiesta en la que Juan José Origel habría tenido relaciones con un grupo de jóvenes, algunos de ellos menores de edad, por lo que habría incurrido en un delito.

En diciembre de 2020 la historia fue presentada en Chisme no like. El tiktoker Peraki Soto detalló que en 2004, cuando él tenía 17 años, se prostituía, por lo que tuvo sexo con Origel e incluso comentó que "no hubo abuso o algo parecido".

“Yo tenía 17 años, fui un regalo para Pepe Origel, yo no sé si él sabía que en esa fiesta había menores de edad. Llegamos a esa fiesta y nos decían bueno, a ti te toca con esta persona y a mí me tocó con Origel”, dijo el hombre a Javier Ceriani y Elisa Beristain en 2020.

Ahora, en 2022, Peraki Soto volvió a contar su historia con el periodista Luis Magaña, a quien le dijo: "Abusaron de mi vulnerabilidad. Está mal, yo era menor de edad, y esa fue la única ocasión en la cual me metí con Pepe Origel".

El joven admite que es "imposible hoy en día" comprobar sus dichos. "Tendrían que hacer la investigación a fondo y tendrían que salir más nombres. Eran otros tiempos, no había redes sociales".

Tras compartir la entrevista con la presunta víctima, Luis Magaña aseguró que Pepillo Origel lo amenazó, pero le abrió la puerta para su derecho de réplica:

"... el señor Origel haya tomado la iniciativa de mandarme un mensaje amenazándome que me voy a arrepentir, jurándome que eso no sucedió y una gran cantidad de adjetivos que no tengo necesidad de repetir, no me parece que haya sido la manera, nunca lo he insultado ni lo haría".

Pero Juan José Origel no se queda callado. Dio la cara en su canal de YouTube, y al igual que hace unos días donde dijo que no le importara lo que dijeran de él, esta vez dijo que quienes lo conocen, saben sus límites.

"A todos los que me han escrito por un detalle que se publicó por ahí. No se preocupen. Yo lo único que digo es 'quien conoce a Juan José Origel sabe perfectamente quién es. Todo mundo conoce a mi familia, a mis papás, si usted pregunta en león, Guanajuato, todos quienes me conocen saben quién soy, qué hago, y hasta dónde llego".

"Así que lo demás no importa. No voy a hacer nada. Usted cree en mí, muchas gracias. Usted no, ni modo. Solo agradezco muchísimo todas las muestras de cariño. Así, dejar que los perros ladren, eso quiere decir que todavía seguimos caminando", dijo Origel.