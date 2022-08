¿Qué hay en el clóset de Bárbara de Regil? Esto se tuvo que hacer para organizarlo

Viviana Pérez cuenta que Bárbara de Regil fue una de las primeras celebridades que las llamaron para organizar su clóset. Viviana junto con Laiza Tawil formaron la empresa Las Organizers, que se dedica a poner orden en las casas, desde la cocina hasta la alacena. Entre sus clientes, hoy se cuentan varios famosos pero Bárbara de Regil fue una de las primeras.

“Cuando me habló Bárbara fue súper emocionante para mí porque yo era su fan, la veía por televisión en la serie de ‘Rosario Tijeras’. Yo le decía a Laiza: ¡es que tú no sabes lo que esto significa!”

El encargo de la actriz fue doble, por un lado la alacena y por otro el clóset. En el primer caso, hay que recordar que Bárbara de Regil es muy cuidadosa con su alimentación por lo que la organización se centró tener un espacio importante para las proteínas y los suplementos alimenticios.

Así quedó la despensa de la actriz

“Le organizamos despensa y closet. Lo que encontramos fue mucha ropa de ejercicio, muchísimos leggins que necesitaban de un lugar”.

Era tanta la ropa de Bárbara de Regil que las Organizers tuvieron que hacer una intervención: “Mandamos a hacer un mueble de madera para todos sus leggins; lo cual fue un proceso complicado por tuvimos algunos retrasos”.

Viviana Pérez cuenta que se angustiaba porque el carpintero no podía terminar el mueble en el tiempo acordado.

“Teníamos el tiradero de ropa y yo le decía a Bárbara: ‘no es posible, no te voy a poder entregar hoy’. Pero ella me tranquilizaba, me decía ‘no importa, mañana me lo entregas’. Fue una experiencia gratificante”.

Esta es una parte del clóset que se mandó construir

Viviana recuerda esa experiencia con mucho cariño no sólo porque fue uno de los primeros impulsos a su carrera, sino que ahora Bárbara es una de sus mejores amigas.