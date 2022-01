Qué ha hecho Carmen Muñoz en su tiempo de descanso antes de entrar a Televisa

Todavía no sabe qué proyecto le asignarán, pues es muy reciente su contratación, pero el hecho es que Carmen Muñoz está más que lista para asumir otros desafíos que despunten su carrera profesional luego de trabajar para la empresa del Ajusco, en la que decidió no seguir para tomarse una pausa y descansar. En entrevista con TVyNovelas, la comunicóloga aclara rumores, habla de sus objetivos y del sello que impondrá en su regreso a Televisa.

En este tiempo de descanso, ¿qué estás haciendo que no habías podido hacer por el exceso de trabajo? Pues, sin duda, apapachar a mis papás, a mis hermanos, poder platicar más, tener charlas con un café, sin la presión de un compromiso de trabajo, porque sí me tocó perderme de muchas cosas, de no poder estar cerca, pero ahora que tengo ese tiempo lo he gozado, lo he disfrutado como nunca. He paseado por mi pueblo, he salido con la familia de Juan Ángel también, he tomado el sol, agradeciendo a la vida por todo lo que me está ocurriendo y lo que está llegando.

Tus padres deben estar felices con este paso profesional que estás dando… Sí, es que somos una familia superunida, nos comunicamos todo, siempre nos estamos platicando los proyectos que tenemos; tengo tres hermanos con los que hay mucha comunicación y nos apoyamos los unos a los otros. Ellas están muy contentos porque siempre han respetado mis decisiones y agradecen que compartimos lo que nos ocurre en lo personal y profesional, entonces, claro que están superorgullosos y felices de que yo comience este nuevo ciclo y esta nueva etapa.

¿Ya te tocó ir a Televisa San Ángel? ¡No! Todavía no. Creo que ahora que inicia el año ya debo ir. Para ti debe ser un déjà vu caminar nuevamente por esos pasillos… Completamente, sería revivir tantos recuerdos del tiempo que estuve ahí, y pues estoy ansiosa de que eso suceda; en el momento que pase, será como debe ser.

¿Te genera nervios este cambio o el nuevo ciclo? Yo creo que a todo el mundo, cuando estás iniciando una nueva etapa, hay muchos nervios, pero también hay mucha emoción de experimentar nuevas cosas y nuevos proyectos. Así es como me encuentro, con mi energía positiva dispuesta a trabajar en lo que venga.

¿Esta contratación era algo que ansiabas, anhelabas, buscabas? Yo creo que llegó a mi vida sin buscarlo, y repito que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas se acomodan en el momento en que se tienen que acomodar. O sea, esta oportunidad llegó en un momento en el que yo estaba como que muy tranquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva.

¿Estás clara que la televisión que se hacía en San Ángel hace 20 años es completamente distinta a la de ahora? Por supuesto, los tiempos han cambiado en todos lados, vivimos una era digital, es una nueva forma de comunicar, pero creo que los años de experiencia que me ha dado la carrera me llenan de sabiduría y de ese sentido para poder vibrar con el productor que me toque trabajar. La televisión ha avanzado muchísimo, es más activa, más rápida... Recuerdo hace 20 o 30 años, cuando iniciaba en esto, que todo era diferente; ahora debes darle a la gente el contenido de una forma más ágil, más directa, sin rollos, para que el público se quede y te vea en pantalla.

Fotografía: Juan Bautista

Maquillista: Liz Martínez

Peinado: Brenda Lemus

Producción: Sergio Scarpett

Vestido: Carlos Pineda

Joyería: Step on fashion

