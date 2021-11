Qué fue de 'la maldita lisiada' y cómo recuerda los maltratos de Itatí Cantoral

Yulianna Peniche, a quien vemos actualmente en 'Inseparables', lleva años de trayectoria como actriz, pero en sus inicios le tocó interpretar a un personaje que es parte de la cultura popular mexicana.

Alicia era el nombre de la hijastra de la malvada 'Soraya Montenegro' (Itatí Cantoral) en la telenovela 'María la del barrio'. Pero la inocente jovencita era cortejada por 'Nandito' (Osvaldo Benavides), de quien 'Soraya' estaba enamorada.

Así que la icónica frase "¿Qué haces besando a la lisiada?" es parte de una de las tantas escenas donde Itatí Cantoral maltrataba a Yulianna Peniche, quien recuerda con cariño los días de grabaciones, hace 25 años.

En entrevista reciente con Yordi Rosado, Yulianna recordó que hasta resultó lastimada físicamente:

"Me dio mis cates bien dados. A veces uno se pone intenso, pero no pasa nada, a parte yo amo a Itatí. Esta fue la mejor escena, pero siempre me trataba de cuidar aunque me pegara fuerte.

"No sé si se acuerde Itatí, pero en una escena me rompió tanto los labios porque yo traía barquees. Sin querer, se me abrió, y yo super profesional no corté la escena", dijo Peniche.

Yuliana ha seguido como actriz en Televisa, y ya no le molesta que la reconozcan como "la maldita lisiada". "El problema lo tenía cuando iba en la preparatoria, la gente en buena onda y mala onda decía 'ahí va la maldita lisiada'.Ahí sí me molestaba, pero estaba chiquita. Y ahorita por supuesto no tengo ningún problema. Cada que me veo, me ataco de la risa con la escena, un drama total, lo recuerdo con mucho cariño la verdad".

"La frase la inventó Itatí Cantoral, pero yo siempre voy a ser "la maldita lisiada". Es su frase, ella fue la que lo actuó", admite.

Yulianna está enamorada

