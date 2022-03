Qué fue de Martín Ricca y de quién sigue siendo amigo, ¿de Belinda o de Daniela Luján?

Martín Ricca era el amor platónico de toda una generación de niñas a finales de los años 90, pero solo Belinda y Daniela Luján lo pudieron besar en los finales de las telenovelas donde trabajaron juntos.

El argentino protagonizó 'El diario de Daniela', 'Amigos x siempre' y 'Cómplices al rescate', donde se consolidó como una estrella juvenil. Después de volver a su tierra natal, se dedicó al futbol por un tiempo, pero después volvió a su faceta musical.

Ha vuelto a México y se ha presentado en concierto, pero lejos quedó la fama que alguna vez tuvo.

Con Belinda compartió créditos, pero también un pleito de infantes. En una entrevista con Flor Rubio, cuando apenas llegaba a la mayoría de edad, la cantante confesó que la época de 'Amigos x siempre' fue muy dura para ella.

"Era amigos x siempre y en esa época era Martín el que tenía siempre todas las ventajas, por ser hombre, y todas las niñas le gritaban en el escenario, y a mí me costó trabajo que los fans me conocieran, me respetaran. Y en la novela muchas veces era como ‘primero Martín, y luego todos los del grupo’”.

"Y de hecho lo que la gente no sabe es que nos llevábamos mal. Y la gente dijo que éramos novios, no, nunca", dijo Belinda.

A Daniela y Martín, el destino los reencontró, y ellos sí que son 'amigos x siempre'.



Paren todo! Este es un mejor #Tbt por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! Aaaaños de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento! Tan como lo recuerdo... No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón, con él compartí gran parte de mi infancia y mi adolescencia y tuvimos un montón de vivencias juntos! Qué bueno verte @martinricca1 sigue triunfando como siempre y sigue con esa esencia que te ha hecho conquistar al público y quedarte en sus corazones tantos años.

En 2020 se reencontraron y hasta cantaron la canción principal de 'El diario de Daniela'.