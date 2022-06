10 de junio de 2002. La radio española transmitía por primera vez 'Aserejé', una extraña canción del recién formado grupo Las Ketchup.

El tema, donde se abordaba una noche de fiesta enmarcada por un coro tan extraño como pegajoso, se popularizó a las pocas semanas entre las discotecas ibéricas y antes de terminar el verano ya era uno de los grandes hits del año en todo el mundo.

Veinte años después, 'Aserejé' se sigue 'bailando, gozando y cantando' en todo tipo de eventos, desde festivales escolares hasta fiestas sin control. Por ello, vale la pena recordar un poco sobre su historia, las múltiples leyendas de brujería que surgieron en su momento y una pregunta que ha abordado a miles en la última década: ¿Qué fue de Las Ketchup?

¿Quiénes eran Las Ketchup y qué fue de ellas?

Formado en 2001, Las Ketchup era un grupo de pop español firmado por Warner Music y compuesto por las hermanas Rocío, Lucía, Lola y Pilar Muñoz. El nombre de la agrupación fue inspirado por el padre de estas, el guitarrista de flamenco Juan Muñoz 'El Tomate'.

Curiosamente muchos creían que el cuarteto era en realidad un trío, pues solo aparecieron tres muchachas en las fotografías y video promocional de su primer gran hit. Esto se debió a que la cuarta integrante, Rocío, estaba embarazada y prefirió dedicarse por completo a su bebé antes de retomar su trabajo musical en compañía de sus hermanas.

Qué fue de Las Ketchup y otras curiosidades sobre 'Aserejé' a 20 años de su lanzamiento / YouTube

Tras el éxito de 'Aserejé', Las Ketchup comenzaron una fugaz carrera con la que lograron presentarse en Europa y América. Además grabaron dos álbumes: 'Hijas del Tomate' de 2002 y 'Un Bloodymary' de 2006. Con el tema que dio nombre a su segunda producción se presentaron en el Festival de Eurovisión representando a España. Desafortunadamente, su participación no fue bien recibida por el jurado ni por el público, quedando en la posición 21 de 24 concursantes.

El fracaso en el popular certamen musical llevó a que la carrera del grupo se estancara rápidamente. Ese mismo año, las hermanas Muñoz tomaron la decisión de darse un par de meses de descanso antes de hacer cualquier otra cosa. Su hiato se prolongó por 10 años, regresando en 2016 para una participación en el festival sueco Melodifestivalen.

Desde entonces, Las Ketchup tienen apariciones esporádicas en festivales, programas de televisión y especiales alrededor del mundo. Sin embargo, no han retomado su carrera como tal y siguen sin pisar un estudio de grabación.

¿'Aserejé' era una canción satánica?

Uno de los grandes mitos que ayudó a la popularización de 'Aserejé' en el mundo fue aquel que señalaba que la canción era satánica y escondía en su coro un mensaje para invocar al diablo.

En una época sin acceso a internet y en la que la población resultaba ser demasiado crédula, el rumor sobre el vínculo maligno con el éxito español creció y creció al grado que el tema fue prohibido en escuelas y algunas organizaciones pidieron a estaciones de radio que dejara de transmitirlo en sus señales.

Qué fue de Las Ketchup y otras curiosidades sobre 'Aserejé' a 20 años de su lanzamiento / Warner Music

Por suerte, el complot motivado por asociaciones conservadoras no prosperó y al poco tiempo se descubrió que 'el Aserejé' estaba lejos de ser diabólico. De hecho, el 'himno de las 12' referido en el tema no era más que el balbuceo de una famosa canción de rap de 1979.

¿Cuál es la canción original que pedía Diego en 'Aserejé'?

Con la distancia de los años, resulta absurdo que una de las canciones más populares de la historia de la música en español esté construida alrededor de una canción en inglés.

En la letra se cuenta la historia de Diego, un chico 'con la luna en las pupilas y su traje agua marina' que entra a una discoteca 'poseído por el ritmo ragatanga' solo para escuchar una canción que baila, goza y canta. El coro recuerda dicho tema en un castellano imperfecto:

"Y aserejé-ja-dejé // De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi // Aserejé-ja-dejé // De jebe tu de jebere seibiunova majavi an de bugui an de güididípi", se escucha en la canción.

Esto, a pesar de parecer un rito endemoniaco o un embrujo, es la forma en como Diego 'con chulería y ese punto de alegría rastafari-afrogitano' interpreta el inicio del mítico tema 'Rapper's Delight' de The Sugarhill Gang:

"I said-a hio, hop, the hippie, the hippie // To the hip hip hop-a you don't stop the rock // It to the bang-bang boogie, say up jump the boogie // To the rhtyhm of the boogie, the beat", narra la composición de los setenta en su primer estrofa.

Y así fue como se edificó un hit.

Sigue leyendo

¿De qué tratan las canciones de los últimos 60 años?

Las 20 canciones más 'bailables' desde 1958, según un algoritmo

José José y el mito detrás de 'Gavilán o paloma'; ¿se trata de un travesti?

10 canciones que han sido redescubiertas gracias a Stranger Things

"Las cosas más bellas de la vida no se compran": Nodal y Belinda, entre canciones e indirectas